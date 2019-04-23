معنى اسم سلمان وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم سلمان فى محرك البحث “جوجل”، كما يبحثون عن صفات حامل الاسم، وتبدأ الحيرة للأب والأب والأهل حين يرزقهم الله بطفل جديد، وتبدأ رحلة اختيار الاسم المناسب للمولود، وسط فرحة كبيرة بسبب قدوم طفل جديد سينضم للعائلة، فالبنون هم زينة الحياة الدنيا، وكنا قد كتبنا فى نجوم مصرية عن معانى أشهر الأسماء لنعلمكم معانيها مثل معنى اسم معاوية ومعنى اسم بجاد، ونحن هنا فى هذه المقالة نوضح لكم معنى اسم سلمان وصفاته وحكم الشريعة الإسلامية في التسمية به، فإلى نص المقال.

معنى اسم سلمان

اسم سلمان هو اسم علم مذكر، ويعنى الإنسان الخالي من العيوب والنواقص، كما يعنى أيضا المريض بمرض خطير ويٌسمى به تفاؤلاً بنجاته، ومن أشهر من سٌموا بهذا الاسم هو سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الفرس، و صاحب فكرة حفر الخندق في غزوة الأحزاب، وكنا قد كتبنا قبل ذلك عن معنى اسم عكرمة ومعنى اسم خالد فى اطار حرصنا على توضيح معانى أشهر الأسماء.

صفات اسم سلمان

يتمتع صاحب اسم سلمان بصفات ومواصفات عظيمة تميزه عن غيره، ونذكر بعضها لكم كالتالي:

قوى الشخصية.

له القدرة على تحمل المسئولية.

شخص اجتماعى.

صور اسم سلمان

نوضح لكم أبرز صور اسم سلمان كالتالي:

حكم التسمية فى الشريعة الإسلامية

لا يوجد هناك أي حرج في التسمية باسم سلمان في الإسلام، طالما أن الاسم لا يدعو الى العبودية لغير الله، أو من أسماء الله الحسنى، كما أن هذا الاسم هو لصحابى من صحابة رسول الله سلمان الفارسي، ولو كان مكروها كان أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.

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