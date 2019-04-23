معنى اسم سجى فى القاموس العربى ومعجم المعاني، فقد زاد معدل التسمية بهذا الاسم خلال الاونة الأخيرة، حيث بدأ معظم الآباء والأمهات يبحثون عن أسماء جديدة غير تقليدية لأبنائهم، بعيدا عن الأسماء المألوفة مثل أحمد ومحمد ومحمود وغيرهم من الأسماء التي اعتدنا على التسمية بها فى مجتمعاتنا العربية، وكنا قد كتبنا أكثر من مقال عن معنى أكثر من اسم جديد مثل معنى اسم تاليا ومعنى اسم مليكة، ونوضح لكم خلال هذه المقالة معنى اسم سجى وصفات حاملة الإسم، وحكم التسمية به فى الدين الاسلامى، فإلى نص المقال. يبحث الكثير عنفى القاموس العربى ومعجم المعاني، فقد زاد معدل التسمية بهذا الاسم خلال الاونة الأخيرة، حيث بدأ معظم الآباء والأمهات يبحثون عن أسماء جديدة غير تقليدية لأبنائهم، بعيدا عن الأسماء المألوفة مثل أحمد ومحمد ومحمود وغيرهم من الأسماء التي اعتدنا على التسمية بها فى مجتمعاتنا العربية، وكنا قد كتبنا أكثر من مقال عن معنى أكثر من اسم جديد مثل، ونوضح لكم خلال هذه المقالةوصفات حاملة الإسم، وحكم التسمية به فى الدين الاسلامى، فإلى نص المقال.

معنى اسم سجى

لا نستطيع وصف فرحة الأب والأم عند رزقهم بمولود جديد، ثم يبدأون فى التفكير حول اختيار اسم مناسب، وقد ذكرنا قبل ذلك فى أكثر من مقال عن معانى أسماء مثل معنى اسم كارما ومعنى اسم روفان، وخلال مقالنا هذا نتحدث عن اسم سجى، وهو يعني سكون الليل، وقد تم ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة الضّحى، قال تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى).

صفات اسم سجى

تتمتع صاحبة اسم سجى بصفات حسنة كثيرة منها:

تحب التغيير وتكره الملل والروتين.

لديها شخصية قوية وتستطيع تحمل المسئولية.

تتمتع بذكاء عالي.

كاتمة للأسرار.

صور اسم سجى

إليكم أجمل صور لإسم سجى كالتالي:

حكم التسمية بإسم سجى فى الدين الإسلامى

ذكر الكثير من علماء الدين الاسلامى أنه لا حرج فى التسمية باسم سجى، ولا يخالف هذا الشريعة، حيث قد ذٌكر في القرآن الكريم فى سورة الضحى في قوله تعالى (وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى)، ومن هنا يجوز التسمية بهذا الاسم دون قلق.