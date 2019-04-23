معنى اسم سارة وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم سارة، وقد لقى اسم سارة رواج كبير خلال الفترة الحالية بين ألاف البيوت المصرية والعربية التى تنتظر مولود جديد، ويلعب شهرة الإسم منذ القدم فى الكثير من الثقافات العربية والغربية دور كبير فى إتجاه الكثير من أولياء الأمور من الآباء والأمهات إلى تسمية بناتهم به، ففى هذه الحقبة من الزمن بدأت الأسماء التقليدية المتكررة تفقد بريقها ولجأ الناس مؤخراً للبحث عن أسماء جديدة، وقد وضحنا من قبل معنى اسم ميار ومعنى اسم ريماس ومعنى اسم يارا ومعنى اسم ليان، ونوضح هنا معنى اسم سارة، فإلى نص المقال.

معنى اسم سارة

يُعد اسم سارة من أقدم الأسماء فى التاريخ، وبجانب شهرته فى المجتمعات العربية منذ القدم نستطيع أيضاً أن نجده منتشر بكثرة فى المجتمعات الغربية، وقد ذُكر اسم سارة فى العقيدة الإسلامية والمسيحية واليهودية مما يُضفى عليه هالة من السمو والعظمة، وهو اسم علم للمؤنث من أصل عربي وقد سُميت به السيدة سارة زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام، واسم سارة فى اللغة العربية يُعنى الفرحة والسرور، وعند الهنود يُعنى الأميرة، وعند الفرنسيين يُعنى المرأة الجميلة، وعند اليهود يُعنى الأميرة والملكة، وتتعدد معانيه الجميلة فهو منتشر فى كل اللغات والثقافات.

صفات اسم سارة

تتمتع صاحبة اسم سارة بعدة صفات نوضح منها الآتى:

شخصية تُدخل البهجة على كل من حولها.

تساعد الغير ولا تتردد في تقديم يد العون.

تحب الموضة وعالم الأزياء.

صور اسم سارة

اخترنا لك من بين مئات الصور التي تحمل اسم سارة مجموعة من الصور التى نتمنى أن تنال إعجابكم.

اترك تعليقاً بأى اسم تريدنا أن نوضح معناه وصفاته، وسوف نوضح معناه فى مقالنا القادم

← إقرأ أيضاً: