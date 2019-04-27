نتعرف معاً اليوم من خلال هذه المقالة على معنى اسم زينب، وقد كان هذا الإسم موجود عند العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأننا وجدنا فى “نجوم مصرية” أن بعض المعلومات عن الإسم غائبة عن ذهن الكثيرين، فقد كتبنا هذا المقال ليكون ضمن سلسلة مقالات نكتبها لنوضح معانى أبرز الأسماء مثل معنى اسم غدير ومعنى اسم شهد ومعنى اسم جمانة ومعنى اسم ليندا، والآن ننتقل معكم إلى نص المقال لنوضح معنى اسم زينب وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم زينب

يُعد اسم زينب أحد الأسماء المنتشرة بيننا، وهو اسم علم للمؤنث يختلف معناه عند العرب واليونانين، فعند العرب يرمز لشجرة الزينب جميلة الرائحة، وعند اليونانين يرمز إلى الحياة الموهوبة من الإله زيوس فى معتقداتهم.

صفات اسم زينب

طبقاً لعلم النفس السلوكي فإن الفتاة الحاملة لإسم سلسبيل تتمتع بصفات عدة نوضحها كالتالي:

شخصية عقلانية وغير عاطفية وتتحكم فى مشاعرها جيداً.

شخصية محبة للسفر والتنقل من بلد لآخرى.

متقلبة المزاج وعصبية بعض الشيء ولا تغير رأيها بسهولة.

لها القدرة على تحمل المسئولية.

صور اسم زينب

تبحث الفتيات المُسماة بإسم زينب عن صور لها على الإنترنت، ونقدم لها أجمل الصور كالتالي:

وأخيراً وفى نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ولأى سؤال اترك تعليق بالأسفل، وسنجيبك خلال ساعات قليلة قادمة

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