معنى اسم ريماس وأبرز صفاته

معنى اسم ريماس فى محركات البحث الشهيرة على الاِنترنت، فالآباء والأمهات ينشغلون فى اختيار الاِسم المناسب للمولود الجديد عند قدومه، ويشاركون مع الاقارب والاهل فى البحث عن اسم مميز له، حيث بدأ الجميع هذه الأيام في البحث عن أسماء غير تقليدية غير أسماء اِيمان وفاطمة المنتشرة بيننا، ولذلك كان من المهم كتابة هذا المقال ضمن سلسلة مقالات عن معانى الأسماء، وقد كتبنا عن معنى اسم بتول، ومعنى اسم سجى ومعنى اسم تاليا، ومعنى اسم مليكة، وفى هذا المقال نوضح معنى اسم ريماس وصفاته وحكم التسمية به في الإسلام، فإلى نص المقال. كثُر البحث عنفى محركات البحث الشهيرة على الاِنترنت، فالآباء والأمهات ينشغلون فى اختيار الاِسم المناسب للمولود الجديد عند قدومه، ويشاركون مع الاقارب والاهل فى البحث عن اسم مميز له، حيث بدأ الجميع هذه الأيام في البحث عن أسماء غير تقليدية غير أسماء اِيمان وفاطمة المنتشرة بيننا، ولذلك كان من المهم كتابة هذا المقال ضمن سلسلة مقالات عن معانى الأسماء، وقد كتبنا عن، وفى هذا المقال نوضحوصفاته وحكم التسمية به في الإسلام، فإلى نص المقال.

معنى اسم ريماس

ريماس هو اسم علم مؤنث أعجمي غير عربي، ومعناه ماء الألماس، وقيل أيضا أنه بريق الألماس، أو قلب الألماس، وهو من الأسماء التي كثر الجدل بشأنها فى الفترة الأخيرة، خصوصا بعد موضة البحث عن الأسماء غير التقليدية بعد أن سأم الناس من الأسماء المتكررة الموجودة بيننا، فكل الآباء والأمهات قرروا تسمية أبنائهم وبناتهم بأسماء جديدة لها معانى مميزة وترك الأسماء السائدة المتكررة بكثرة فى المجتمع.

صفات اسم ريماس

لكل اِنسان نصيب وحظ من اسمه، وقد تميزت الفتيات الحاملة لاِسم ريماس بالعديد من الصفات الجميلة ونوضح بعضها كالتالي:

تتمتع بالرقة والهدوء واللطف، فهى مرهفة المشاعر والأحاسيس.

خيالية وحالمة وتعيش كثيراً فى الخيال.

تحب مساعدة الغير ولا تتردد فى عمل الخير أبداً.

تجيد التنظيم جيداً لخطواتها وحياتها المهنية.

حكم التسمية فى الإسلام

كثر الجدل حول التسمية باسم ريماس أنه لا يجوز، وأن التسمية به حرام، إلا أن صرح الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اسم “ريماس” ليس حراماً، وأنه لا يعنى تراب القبر كما يدعى البعض، وأن معنى الاسم هو “الماس” أى الجوهرة، وأنه يجوز التسمية به ولا حرمانية فى ذلك اطلاقاً.

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