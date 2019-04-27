يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن معنى اسم ريم، فقد لجأ معظم أولياء الأمور مؤخراً إلى تسمية أبنائهم وبناتهم بأسماء علم قد ذُكرت فى الكتب السماوية سواء القرآن الكريم أو الإنجيل، وقد يرجع هذا إلى كثرت الأسماء الحديثة غير العربية المنتشرة بيننا حتى ضاقت الدنيا على العرب حتى لجأوا مرة أخرى إلى الإستعانة بالأسماء عربية الأصل، واستكمالاً لما قدمناه فى “نجوم مصرية” لمقالات عديدة عن معاني أبرز أسماء البنات مثل معنى اسم سيلا ومعنى اسم لدن ومعنى اسم جود ومعنى اسم ريتاج، نوضح لكم فى هذا المقال معنى اسم ريم وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم ريم

ذُكر اسم ريم وهو اسم علم يُستخدم فى تسمية الفتيات وينحدر من جذور عربية الأصل، ومعناه الغزال الأبيض، ويُشير الإسم إلى الفتيات الهادئة العطوفة.

صفات اسم ريم

لم يلقى اسم ريم نصيبه من الإنتشار الكبير فى دول العالم العربى فى مصر والخليج، ورغم ذلك فإنه موجود بيننا ويتميز بصفاته الجميلة التي نوضحها لكم خلال النقاط التالية:

شخصية مرحة ولا تحب الكآبة والحزن.

تحب إلقاء النكات والضحك.

رغم بشاشتها وابتسامتها الدائمة إلا أنها متقلبة المزاج.

صور اسم ريم

هناك الكثير من الصور لإسم ريم، نوضح لكم بعضها كالتالي:

وأخيراً وصلنا لنهاية مقالنا ولكن لم نصل لنهاية سلسلتنا عن معانى الأسماء، تابعنا لتعرف كل جديد عن معانى أبرز الأسماء الموجودة بيننا

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