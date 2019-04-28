يبحث الكثير عن معنى اسم روز، وقد انتشر الإسم بقوة عند الأوروبيين وخاصة فى فرنسا، فى ظل تدافع الناس على تسمية بناتهم بأسماء أعجمية حديثة بحثاً عن التميز والتفرد، وفى إطار حرصنا فى “نجوم مصرية” على إثراء الأسماء كنا قد وضحنا فى مقالات سابقة معنا أبرز الأسماء العربية مثل معنى اسم فيصل ومعنى اسم رائد ومعنى اسم زكريا ومعنى اسم عمار، والآن دعونا نتجه إلى نص المقال لنوضح معنى اسم روز وأبرز صفاته.

معنى اسم روز

نتعرف معكم فى هذا المقالة على تفاصيل اسم روز التى تغيب عن الكثيرين، وهو اسم علم يُستخدم فى تسمية الفتيات الإناث من أصل يونانى، ويُعنى الوردة الحمراء أو اللون الوردى.

صفات اسم روز

تحمل الأنثى المُسمىاة بإسم روز عدة صفات تجعله متميزاً نوعاً ما عن بقية زملائها وأقرانها، والصفات كالتالى:

شخصية رزينة ولها وقار بين الناس.

تتفانى فى عملها ولها طموح كبير.

أبرز المناصب التي تبدع فيها هى مهنة القاضي.

تساعد الآخرين بلا تردد.

صور اسم روز

نقدم إليكم أبرز صور اسم روز كالتالي:

وأخيراً وليس بآخر نرجو أن نكون وُفقنا فى كتابة هذا المقال لكم، وفى إنتظار ردودكم على المقال، وسنجيب عليها فى أسرع وقت

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