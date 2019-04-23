معنى اسم روان وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم روان فى الآونة الأخيرة، فهو اسم سلس سهل ذات معانى جميلة تجعل الكثير يرغبون فى تسمية بناتهم به، وقد ظل اسم روان مغموراً لفترة كبيرة ولا يُقبل على التسمية به إلا القليل حتى وقت قريب، ولكن بعد انتشار موضة التسمية بأسماء جديدة وغير تقليدية ومكررة ظهر اسم روان مرة أخرى وبشدة على السطح لينتشر وسط أغلب البيوت المصرية والعربية، ونحن فى هذا المقال نوضح لكم معنى اسم روان وأبرز الصفات التي تتحلى بها صاحبة هذا الإسم كما قدمنا لكم من قبل معنى اسم ميرال ومعنى اسم سارة ومعنى اسم ميار ومعنى اسم ليان، فإلى نص المقال.

معنى اسم روان

أظهرت نتائج البحث الذي قمنا به فى نجوم مصرية عن اسم روان أنه من أصول فارسية، وله الكثير من المعانى المختلفة سواء فى اللغة العربية أو الفارسية وسنذكرها لكم جميعاً، واسم روان يُعنى في القاموس واللغة العربية الإرتواء من العطش، ولكن معناه فى اللغة الفارسية الزهرة الجميلة أو صوت الشلال، وهناك معاني كثيرة أخرى مختلفة تُشير كلها الى أن هذا الإسم يدل على الرفعة والشرف والجمال، وأما معنى اسم روان فى العقيدة الإسلامية هو اسم من أسماء أنهار الجنة كما تُشير بعض الأقاويل إلى أنه اسم لأحد أبواب الجنة يُسمى باب الريان.

صفات اسم روان

تتسم صاحبة اسم روان بالحظ، فقد سُميت على اسم له الكثير من المزايا والصفات الجميلة، ونذكر بعضها كالتالي:

شخصية رقيقة ولديها أنوثة طاغية.

تُحب الأطفال وتهوى اللعب معهم.

ترى أن العائلة هي أهم ما فى الحياة.

تتمتع بالصبر على الشدائد ولا تجزع.

صور اسم روان

نأتي لكم بباقة من أجمل صور اسم روان كالتالي:

وفى النهاية قم بترك تعليق بأى اسم تريد منا أن نوضح معناه، وسوف نخصص له مقال مُفصل في أقرب وقت

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