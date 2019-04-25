يبحث الكثير عن معنى اسم رنيم، وقد اشتهر الإسم بين الفتيات فى السنوات الأخيرة ضمن أبرز الأسماء المنتشرة فى مصر، وقد لاقى رواج بسيط فى دول الخليج والعالم العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، ومن أسباب شهرته أن الإسم مميز وله وقع موسيقى كما أنه غير تقليدى مثل أسماء فاطمة وإيمان وياسمين، ففى السنوات الأخيرة بدأ أولياء الأمور تسمية بناتهم بأسماء غير تقليدية وحديثة حتى يجعلوا بناتهم مميزين وسط أقرانهم وزميلاتهم، ومن هنا قررنا فى “نجوم مصرية” كتابة مئات المقالات عن أبرز معانى الأسماء مثل معنى اسم ليليا ومعنى اسم ليليان ومعنى اسم تيا ومعنى اسم سندس، والآن نوضح معنى اسم رنيم وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم رنيم

على عكس توقعات الكثيرين من قراء مقالتنا فإن اسم رنيم ليس من أصول أجنبية أو أعجمية اطلاقاً ولكنه عربى الأصل، وهو اسم علم تُسمى به الفتيات، ويُعنى الغناء والطرب الجميل والحسن.

صفات اسم رنيم

تتميز الفتاة صاحبة اسم رنيم بالكثير من الصفات الحسنة، ولعل ذلك كان أحد انتشار الإسم بين الفتيات، ومن أبرز تلك الصفات:

شخصية هادئة ولا تحب الضجيج والضوضاء.

لا تحب أن تتطفل في شؤون الغير وتحترم خصوصياتهم.

شخصية عنيدة وليس من السهل اقناعها.

لها ذوق رفيع في اختيار ملابسها.

صور اسم رنيم

إليكم أجمل صور اسم رنيم كالتالي:

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