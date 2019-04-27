يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن معنى اسم رنا، وقد وضحنا فى “نجوم مصرية” الكثير من الأسماء القديمة والحديثة للبنات، ويُعد اسم رنا أحد أقدم الأسماء الموجودة بيننا الآن، ولم يقتصر اسم رنا على الإنتشار فى مصر والدول العربية فقط بل امتد انتشاره ليصل إلى الكثير من بلاد العالم الغربية، ويمكنكم ملاحظة أنه هذا ليس أول مقال نكتبه عن معاني أسماء البنات فقد كتبنا قبل ذلك عن معنى اسم تيا ومعنى اسم سندس ومعنى اسم ديانا ومعنى اسم غادة، والآن نوضح لكم معنى اسم رنا وأبرز صفاته.

معنى اسم رنا

يرجع اسم رنا إلى أكثر من أصل، فالبعض يقول أنه من أصول عربية والآخر يصرح أنه من أصول هندية ويُعنى إطالة النظر على شئ ما أما عند الهنود يُعنى الملكة المتوجه.

صفات اسم رنا

هناك الكثير من الصفات التى تظهر على حاملة اسم رنا ونستطيع أن ندركها بمجرد الجلوس مع صاحبات هذا الإسم، والصفات كالتالى:

تهتم بمظهرها بشكل كبير.

شخصية صادقة ولا تحب الكذب.

تتمتع بشخصية قوية.

ماهرة فى عملها ومتميزة فى أداء دورها الأسرى.

صور اسم رنا

نقدم لكل فتاة مُسماة بإسم رنا تلك الصور الجميلة.

وفى نهاية مقالتنا نود أن تكون المقالة قد حازت على اعجابكم، وننتظر تعليقاتكم لنرد على كافة الأسئلة الموجودة بها فى أسرع وقت ممكن

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