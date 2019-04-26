يبحث الكثير عن معنى اسم رزان، وهو أحد أشهر الأسماء الموجودة بيننا فى مصر والوطن العربى، ولذلك نكتب هذا المقال لكم لنبين لكم كافة التفاصيل التى قد تكون غير معروفة عن الإسم حتى إذا أحببتم تسمية إحدى بناتكم به فى المستقبل، وهذا لم يكن أول مقال نكتبه فى “نجوم مصرية” عن معاني أبرز أسماء البنات، فقد وضحنا قبل ذلك فى مقالات سابقة معنى اسم غادة ومعنى اسم عائشة ومعنى اسم حنين ومعنى اسم هالة، والآن حان الوقت لكي نوضح لكم معنى اسم رزان وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم رزان

يظن الكثير أن اسم رزان من أصل أعجمى وهذا أمر خطأ، فهو اسم علم للمؤنث من أصل عربي، ويُعنى الفتاة الوقورة المتزنة هادئةالطباع.

صفات اسم رزان

اسم رزان أحد أقدم الأسماء الموجودة بيننا، وكانت أكثر البلاد التى انتشر فيها الإسم هى بلاد الخليج، ونوضح لكم أبرز صفاته كالتالى:

فتاة طيبة ومتسامحة.

شخصية هادئة ولا تحب الضجيج.

لديها تذوق فنى لكل الأعمال الفنية.

لها كاريزما قيادية تجعلها ناجحة فى عملها.

شخصية اجتماعية ولها العديد من الأصدقاء.

صور اسم رزان

نعرض لكم صور اسم رزان كالتالي:

وفى النهاية نود أن نذكركم أننا فى انتظار تعليقاتكم على المقال، وسنرد على جميع أسئلتكم فى أسرع وقت