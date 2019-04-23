معنى اسم راما وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم راما، وتزداد عمليات البحث عن معاني الأسماء بشكل عام فى فترة ما قبل الولادة عندما يعرف الأب والأم أن الله سيرزقهما بمولود جديد خلال أشهر قليلة، حينها تعم الفرحة أرجاء البيت ويبدأ الأب والأم فى التفكير فى اسم جديد للمولود، فما من فرحة تعادل فرحة أن يرزقك الله بمولود جديد يحمل اسمك ويشبهك فى صفاتك، وهذا ليس أول مقال فى موقعنا نجوم مصرية عن معاني الأسماء فقد وضحنا من قبل معنى اسم تمارا ومعنى اسم سجى ومعنى اسم روفان ومعنى اسم ريماس، ونوضح في هذه المقالة معنى اسم راما، فإلى نص المقال.

معنى اسم راما

يُعد اسم راما فى مفارقة غريبة مذكر الأصل على عكس اعتقادنا الدائم بأنه مؤنث كما أنه ليس عربى الأصل أيضاً، ولكن مأخوذ من الثقافة الهندية حيث اسم راما هو اسم لبطل كان فى معركة الرامايانا الهندية، ويُعنى اسم راما أرض الكعبة أو بلاط الكعبة أو يطلق عليه البعض أرض المدينة.

صفات اسم راما

تتميز حاملة اسم راما بالعديد من الصفات نوضحها لكم في النقاط التالية:

لها شخصية اِجتماعية وتتواصل مع الآخرين.

تخطط بشكل جيد للمستقبل.

رومانسية لأبعد حد.

تعرف جيداُ كيف تتخذ القرارات.

صور اسم راما

طلب منا الكثير من جمهورنا وزوارنا الكرام عدد من الصور لإسم راما، ونوضحهم لكم كالتالي:

نتمنى أن نكون قدمنا مقال مميز وكافى، ولمعرفة معنى اسم معين تواصل معنا عن طريق التعليقات وسنجيبك بمعنى الاسم خلال ساعات

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