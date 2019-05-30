معنى اسم جيهان وأبرز صفاته

اسم قديم ولكنه يستخدم حتى الان ويعرف عن صاحبة اسم “جيهان” اهتمامها بنفسها كما انها انيقة وتملك طموح كبير وتسعى لتحقيق خطوات ناجحة،شخصيتها مفعمة بالحياة وكذلك هادئة لحد كبير وتحب التعاون ومساعدة الاخرين كما انها تتميز بالذكاء والتفوق فى الدراسة.

أصل الاسم

يرجع اسم جيهان الى اصل فارسى ومعناه العالم وعندما تختار الام اسم جيهان لابنتها تعتقد بانها ستكون اميرة لان هذا الاسم يخص الاميرات،فالعائلة تختار أفضل ألاسماء وتتمنى ان يكون لها نصيب من اسمها.

صفات اسم جيهان

تمتاز بالذكاء.

تكون ام مثالية وناجحة.

تهتم بالاناقة وبمظهرها.

لها دور كبير مع زوجها ومؤثرة فى وآراءه .

تحب المساعدة والتعاون.

تتميز بان لديها شخصية مرحة.

تتميز بقدر كبير من الحكمة.

زوجة صالحة وأم حنون.

شخصية اسم جيهان

لديها شخصية غامضة وصامتة ومن الصعب معرفة ما يدور فى ذهنها وليس من السهل الحكم عليها ويعتقد البعض انها مغرورة او متكبرة ولكن هى عكس ذلك فهى شخصية حبوبة.

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