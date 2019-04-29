يبحث الكثير عن معنى اسم جيلان، وهو أحد أكثر الأسماء انتشارا فى العالم وخاصة العالم العربى، وهذا نتيجة سهولة كلماته وسهولة نطقه ووقع كلماته الموسيقية، ورغم انتشاره إلا أنه هناك الكثير لا يعرفون معناه وصفاته ولا أصوله، ونحن نوضح لكم فى هذه المقالة كل تفاصيل هذا الإسم من معنى وصفات ومميزات وعيوب نتيجة بحثنا فى قواميس اللغة ومعجم المعاني، وكنا قد كتبنا لكم عن معنى اسم أحمد ومعنى اسم سعد ومعنى اسم وائل ومعنى اسم ياسين، والآن تابع هذه المقالة لتعرف معنى اسم جيلان وأبرز صفاته التى تظهر بشكل واضح فى شخصية حامل هذا الإسم.

معنى اسم جيلان

اسم جيلان هو اسم علم يستخدم لتسمية الإناث ذات أصول عربية، ويُعنى الغزال الصغير أو مولود الغزال، ويأتى بمعانى أخرى مثل الفتاة النقية الطيبة.

صفات اسم جيلان

يحمل اسم جيلان الكثير من الصفات لصاحبه، ووجدنا أن هذه الصفات موجودة فى أغلب من يسمون بهذا الإسم، ونوضحها لكم كالتالى:

شخصية ذكية وطموحة.

متفانية في عملها.

لها رؤية جيدة للمستقبل.

صور اسم جيلان

نعرض لكم أفضل صور اسم جيلان كالتالي:

وأخيرا وليس اخراً نود أن يكون المقال قد حاز إعجابكم، وننتظر تعليقاتكم، وسنرد عليها فى أقرب وقت

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