نتعرف معكم اليوم خلال هذه المقالة عن معنى اسم جوانا، واسم جوانا اسم مميز نوعاً ما إذا ما أجرينا مقارنة بينه وبين أغلب الأسماء التقليدية بيننا مثل فاطمة وإيمان وغيرهم، ولهذا فهو اختيار مناسب لكل أب وأم ينتظرون مولود جديد فى القريب ويبحثون عن اسم مميز لطفلهم، ونحن فى “نجوم مصرية” كنا قدمنا الكثير من الأسماء المميزة ووضحنا معانيها وصفاتها مثل معنى اسم سليم ومعنى اسم يزن ومعنى اسم فيصل ومعنى اسم رائد، وننتقل الآن إلى نص المقال لنوضح معنى اسم جوانا وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم جوانا

بحثنا عن اسم جوانا في قواميس اللغة العربية ومعجم المعاني أكثر من مرة ولم نجد له معنى، فقد اتضح أن الإسم يعود إلى أصول عبرية ويونانية، ويُعنى الله كريم، وله معانى أخرى فى اللغات الكردية والفارسية حيث يعنى الجمال.

صفات اسم جوانا

نوضح لكم الآن أبرز الصفات والسمات التى تُفرق الفتيات الحاملين اسم جوانا عن غيرهن من الفتيات الحاملة لأسماء أخرى، واسم جوانا اسم مميز وله صفات مميزة نوضحها لكم كالتالى:

شخصية ودودة رقيقة المشاعر.

شجاعة ومقدامة ولا تخاف.

تميل إلى حد ما إلى العزلة والوحدة ولا تحب التجمعات.

ليس من السهل عندها تكوين صداقات جديدة وتكتفى بأصدقاء الطفولة.

لا تثق فى أى أحد بسهولة.

صور اسم جوانا

نعرض لكم أجمل صور اسم جوانا كالتالي:

وأخيراً نرجو منكم الإطلاع على كافة مقالاتنا عن معاني الأسماء لتختاروا منهم أجمل الأسماء لأولادكم، وفى انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم، وسنرد عليكم فى أقرب وقت

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