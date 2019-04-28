معنى اسم ترف وأبرز صفاته

نتعرف اليوم من خلال هذا المقال عن معنى اسم ترف، وللأسف لم يلقى الإسم انتشار كبير بين الناس بسبب اتجاه معظمهم إلى تسمية بناتهم بأسماء حديثة أعجمية، ولهذا قررنا فى “نجوم مصرية” كتابة هذا المقال لنوضح كافة تفاصيل اسم ترف ونشجع الناس على التسمية به كما فعلنا من قبل مع مقالات عن معنى اسم زكريا ومعنى اسم عمار ومعنى اسم علاء ومعنى اسم مراد، فإلى نص المقال.

معنى اسم ترف

اسم ترف هو اسم علم يُطلق على المؤنث من أصل عربى، ويُعنى رغد العيش والحياة، والنعم الكثيرة.

صفات اسم ترف

لإسم ترف صفات كثيرة مميزة جعلت منه اسم مختلف ومميز لدى الكثيرين، ورغم ندرة التسمية به إلا أنه ما زال موجوداً بيننا، ولعل صفاته هى أحد أسباب بقائه حتى الآن وعدم اختفائه مثل أسماء كثيرة أخرى لم تعُد تُستخدم، ومن هذه الصفات:

شخصية قيادية تستطيع وضع أهداف ورؤية.

تحب التنظيم والتخطيط لكل أعماله.

ناجحة جداً فى حياته المهنية.

لها كاريزما قوية ووقار ومكانة بين الناس.

صور اسم ترف

نعرض أبرز الصور وأشهرها لإسم ترف لكل الفتيات كالتالي:

وفى نهاية المقال نرجو أن نكون وضحنا كافة التفاصيل الخاصة بإسم ترف، ولأى سؤال فقط اترك تعليق بالأسفل، وسنجيب عليك خلال ساعات قليلة قادمة

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