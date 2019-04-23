يبحث معظمنا عن معنى اسم بندر عندما يرزقه الله عز وجل بمولود جديد، ويبحث حينها الأب والأم عن أفضل اسم لهذه المولود الجميل، واسم بندر هو أحد أفضل الأسماء التى يضعها الآباء والأمهات ضمن الإختيار، ولكننا أدركنا أنهم يُسمون الولد بإسم بندر دون أن يعرفوا معنى الإسم أو صفاته، وهذا الحال ليس مع اسم بندر فقط بل مع أسماء أخرى كثيرة، ولهذا كتبنا فى “نجوم مصرية” عشرات المقالات التى توضح معانى الأسماء، والآن فى هذا المقال نوضح معنى اسم بندر وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم بندر

بحثنا فى قواميس لغتنا العربية ومعجم المعاني عن معنى اسم بندر، ووجدنا أنه اسم علم للمذكر وأصله عربى، ويُعنى الميناء أو مرسى السفن أو رئيس التجار.

صفات اسم بندر

نتعرف معكم اليوم على أهم الصفات التى يتمتع بها صاحب إسم بندر، ونوضحها لكم كالتالى:

فتاة جميلة ورقيقة وتتمتع بأنوثة طاغية.

فتاة لديها شخصية مرحة وروحها خفيف.

تشارك فى أعمال الخير والجمعيات التطوعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

شخصيتها رزينة وهادئة.

طموحة وتسعى لتحقيق أهدافها.

وللأسف تسىء الظن قليلاً بالناس وهذه صفتها السيئة.

صور اسم بندر

نوضح لكم صور جميلة لإسم بندر كالتالي:

وأخيراً وليس بآخر نود أن تكون سلسلتنا عن معاني الأسماء قد لاقت اعجابكم ولأى سؤال عن هذا المقال أو المقالات السابقة فقط اترك تعليق، وسنجيبك فى أقرب وقت

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