يبحث الكثير عن معنى اسم بتول فى محرك البحث الشهير “جوجل”، وعادة ما يكثر البحث عن أسماء الأولاد والبنات عندما يرزقك الله بأول مولود، حينها يكون شغلك الشاغل هو اختيار اسم مناسب له، فكما نعلم لكل إنسان حظ من اسمه، ويفضل أن تسموا أولادكم وبناتكم بأحب وأفضل الأسماء، ومن هنا جاءت فكرة كتابة هذه المقالة ضمن مقالات كثيرة قمنا بكتابتها عبر موقع نجوم مصرية عن معانى الأسماء مثل معنى اسم كريستينا ومعنى اسم مالك ومعنى اسم كارما ومعنى اسم مريم ومعنى اسم لويس وغيرهم من الأسماء، وفى هذا المقال سوف نتحدث عن معنى اسم بتول، وصفات حاملة الاسم، وموضع ذكره في القرآن الكريم، فإلى نص المقال.



معنى اسم بتول

يعتبر اسم بتول من الأسماء التي لها قبول واسع بين الناس، وهو اسم عربى، ومعناه الفتاة المنقطعة عن الرّجال أو الرافضة للزواج، وهو أيضا اسم مريم العذراء عليها السلام، وفاطمة بنت سيّدنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام؛ ويعتبر هذا الاسم اسماً عربيّاً مؤنّثاً، كما ذكر البعض أن الاسم له أصل عبرى ومعنى البتول عند النصارى السيدة مريم، فهى اعتكفت لعبادة الله عز وجل. وعند المسلمين يرمز هذا الاسم الى السيدة فاطمة بن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك يرمز أيضا إلى السيدة مريم العذراء عليها السلام، وجاء ذكر اسم بتول فى القرآن الكريم ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ [ سورة المزمل الآية 8].

صفات اسم بتول

تتميز البنت التى تسمى باسم بتول بالكثير من الصفات الحسنة منها:

تتمتع بالذكاء ومحبة الناس.

طيبة القلب وتساعد الآخرين.

تحمل المسئولية ويمكن الاعتماد عليها.

اسم بتول بالانجليزية

يجهل الكثير من الناس طريقة كتابة اسم بتول باللغة الانجليزية، وقد يرجع هذا إلى قلة استخدم هذا الاسم أو التسمية به، ولاهمية اللغة الانجليزية هذه الفترة الزمنية، فاللغة الانجليزية هي اللغة الأولى فى العالم الان وهى لغة الأبحاث العلمية، ولا يمكن الاستغناء عن تعلمها، ولهذا نوضح لكم طريقة كتابة اسم بتول باللغة الانجليزية كالتالى: (Batool) و (Batoul).

صور اسم بتول

نوضح لكم صور جميلة تحمل اسم بتول كالتالي:

مشاهير اسم بتول

دائما ما نجد الشخصيات التى تسمى باسم بتول مختلفة، وهنا نوضح لكم بعض الشخصيات المشهورة فى المجتمع ممن حملوا اسم بتول وهم:

بتول أيوب : مذيعة في قناة النهار.

: مذيعة في قناة النهار. بتول عرفة : مخرجة تليفزيونية ومسرحية مصرية، كانت قد تخرجت في مدرسة الـ (مير دي ديو) بالإسكندرية، وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما عام 2005، ومن أهم أعمالها مسلسل “أريد رجلا”.

: مخرجة تليفزيونية ومسرحية مصرية، كانت قد تخرجت في مدرسة الـ (مير دي ديو) بالإسكندرية، وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما عام 2005، ومن أهم أعمالها مسلسل “أريد رجلا”. بتول الخضيري: كاتبة عراقية، ولدت في بغداد عام 1965 ودرست الأدب الفرنسي وتخرجت في الجامعة المستنصرية، وقد تٌرجمت روايتها الأولى “كم بدت السماء قريبة” إلى عدة لغات عالمية.

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