يبحث الكثير عن معنى اسم بتال، وهو من ضمن أكثر الأسماء التى تحمل رونقا خاص وسهولة فى النطق والكتابة، ولا يوجد أى مانع من تسميته للمسلمين فهو لا يحمل أي معاني مخالفة للشريعة الإسلامية، ونحن فى “نجوم مصرية” نوضح لكم أبرز الأسماء الموجودة فى ثقافتنا العربية، ولهذا كتبنا عن معنى اسم طارق و معنى اسم محمود ومعنى اسم ياسر ومعنى اسم أحمد، والآن ننتقل لنوضح لكم معنى اسم بتال وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم بتال

بحثنا عن معنى اسم بتال فى معجم المعانى وقواميس اللغة العربية ووجدنا أنه اسم علم للمذكر من أصول عربية يعنى الرجل المخلص لله عز وجل، وهو مأخوذ من البتل أى البتر والقطع.

صفات اسم بتال

يحمل اسم بتال لصاحبة العديد من الصفات الحسنة التي لا توجد فى أسماء أخرى كثيرة، ونوضح لكم بعضها خلال النقاط التالية:

شخص جرىء وشجاع ولا يهاب شيء.

يتمتع بحب من حوله ولديه علاقات اجتماعية كثيرة.

شخصية عصبية في بعض الأحيان.

له القدرة على مواجهة الصعاب والشدائد.

يقف بجانب المظلوم حتى يسترد حقه.

يقول الحق ولا يبالي بالعواقب التي قد تحدث جراء ذلك.

صور اسم بتال

نعرض لكم سلسلة من أجمل صور بتال كالتالي:

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