معرفة الأبراج حسب تاريخ الميلاد .. تعرف على الأبراج لجميع المواليد

يهتم كثير من الناس بـ معرفة الأبراج حسب تاريخ الميلاد، للكشف عن صفاتهم وأيضًا التعرف على الآخرين وشخصياتهم وملامحهم وطرق التعامل معهم، حيث تعد ترتيب الأبراج حسب الأشهر علماً درسه وتوسّع به الكثير من الخبراء والمتخصّصين في هذا المجال، وهناك بعض الأشخاص يؤمنون بقراءة الأبراج، حيث يدمنون متابعة أخبارها يوميًا بهدف التعرف على خفايا هذه الأبراج ومعرفة الشخصيات بشكل أكبر، أو على الأغلب معرفة بعض جوانب وسمات الشخصية، تنقسم أنواع الأبراج إلى 4 أنواع أساسية يتفرع من كل نوع منها 3 أبراج، منها الأبراج النارية كالحمل والأسد والقوس والترابية كالثور والعذراء والجدي والهوائية كالجوزراء والميزان والدلو والمائية كالسرطان والعقرب والحوت.في هذا الموضوع نرصد طريقة معرفة الأبراج حسب تاريخ الميلاد.
الأبراج حسب تاريخ الميلاد
- برج الحمل يكون لمواليد (21 مارس- 20 أبريل): يعتبر هذا البرج هو أول الأبراج الفلكية ويتسم بالبراءة والطفولة.
- برج الثور يكون من مواليد (21 أبريل- 20 مايو): يتسم هذا البرج بالهدوء والجدية، مع العمل الجاد والصمود في وجه الصعاب.
- برج الجوازء يكون من مواليد (21 مايو- 20 يونيو) وهو من ضمن الأبراج الهوائية من حيث التقلب السريع والتردد وعدم الثبات على شيئ، مع العلم أن الذكاء عامل أساسي لديه.
- برج السرطان يكون من مواليد (21 يونيو- 20 يوليو)، أصحابه دائمًا ما يكون لديهم القدرة على الإبداع والخيال فى الوقت الذي يكونوا فيه انطوائيين.
- برج الأسد يكون من مواليد (22 يوليو- 21 أغسطس)، لديه خاصية حبّ الظهور ، ورغم ذكاءهم إلا أنهم يتمتّعون بالكسل والميل إلى القيادة.
- برج العذراء مواليد (21 أغسطس- 20 سبتمبر): لديهم شخصية استقلالية ومنعزلة، مع معرفة كل التفاصيل من أجل الوصول إلى الأفضل.
- برج الميزان مواليد (21 سبتمبر- 20 أكتوبر): شخصية حريصة على العمل ويتصف بالشخصية بالدبلوماسية.
- برج العقرب لأصحاب مواليد (21 أكتوبر- 20 نوفمبر): دائمًا ما يحيط صاحبها الغموض وأصحابها قليلوا الثقة في الآخرين.
- برج القوس لمواليد (21 نوفمبر- 21 ديسمبر): شخصية متفائلة وراغبة في الحياة والانطلاق دائماً.
- الجدي لأصحاب مواليد (22 ديسمبر- 21 يناير): أصحابها يشعرون بالمسؤولية، يظهر عليهم المرهق والحزين غالباً.
- برج الدلو (22 يناير- 20 فبراير): شخصية مزيج بين البرود والميل إلى العمليّة.
- الحوت (22 فبراير- 20 مارس): شخصية عاطفية وهادئ إلى أقصى حد، ويتمتّع ببساطة ورقة شديدة تجعله قادراً على التعاطف مع أبسط الأمور والاهتمام بها.
برج الحمل: يتبعه كل من مواليد 21/3 إلى 20/4، ويتصفون أصحابه بحب الاستقرار مع الشريك، كما أنهم نشيطون في العمل، ويكرهون الظلم ويحبون انتشار العدل.
برج الحمل :
نقاط القوة: الأمل، النشاط، الحيوية، الصدق، التنوع، الشجاعة، المغامرة، العاطفة، الكرم، الجدال.
نقاط الضعف: التسرع، الساذجة احيانا، العناد، التحدي.
الرمز: رام – خروف العنصر: النار الكوكب: المريخ لون الحظ: الأحمر رقم الحظ: 5 الحجر الكريم: الروبي يتوافق مع: الأسد، القوس والحمل من مشاهيره: هانز كريستيان اندرسن، جاكي شان، ماريا كاري، مارلون براندو، دينيس كويد.
برج الثور:
نقاط القوة:
- الذكاء
- الصبر
- شخص مسؤول
- كريم وسخي
- محب جداً وحنون
نقاط الضعف:
- الكسل
- العند
- الغيرة
- حب المال
- محب لذاته
برج الجوزاء:
يتميز برج الجوزاء بمجموعة من الصفات أهمها..
- الذكاء العالي.
- البحث عن المعرفة واكتشاف الأماكن الجديدة والغريبة .
- التعرف على أناسٍ جدد.
- شخصيتهم المرحة وخفيفة الظل تجعل منهم أصدقاء رائعين.
- لا يميلون إلى الوظائف القيادية.
- يحبون المال فهو عنصر هام لتحقيق رغباتهم.
- يحبون التحدث والكلام ويتميزون بأسلوبهم العالي في الإقناع.
- يعرفون بشخصيتهم الازدواجية .
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عيل-حيى-مدية
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