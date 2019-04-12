مصدر يكشف تفاصيل نجاة مدحت شلبي من مقلب رامز الجديد وهؤلاء هم ضحايا البرنامج

كشف أحد المصادر التفاصيل الكاملة من نجاة الإعلامي مدحت شلبي من برنامج مقالب رامز جلال لهذا العام حيث قال أن فريق عمل برنامج رامز اتصل هاتفيا بمدحت شلبي، وذلك بالإتفاق معه بالظهور فى لقاءٍ تليفزيونى اعتيادى، يتم إذاعته على إحدى القنوات،على أن يتم التصوير فى إحدى الدول الخارجية، وذلك مقابل مبلغ مالي كبير , ولكن شعر مدحت شلبي بقلق وشك أنه ممكن أن يكون أحد المقالب وذلك أثناء مرحلة المفاوضات قبيل استعداده للسفر, وبعد وقت قليل اكتشف حقيقة المكالمة، وأن ذلك ضمن خطة الفنان رامز جلال، من أجل الإيقاع به بالبرنامج، لذلك رفض الإعلامي مدحت شلبي الظهور بالبرنامج بالرغم من المحاولات الكثيرة من قبل معدي برنامج رامز .

تسريب فكرة برنامج رامز لهذا العام.

انتشرت بعض الأخبار عن فكرة برنامج المقالب الخاص برامز جلال ، للموسم الرمضاني 2019، ولكن لم يتم التأكد من صحة هذه التسريبات واختار رامز لتصوير البرنامج دولة إندونيسيا، كما ذكر انه يتعاون مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ومن خلالها سيتم الإيقاع بضيوف البرنامج ويجسد شخصية رجل إندونيسى عجوز .

ومن ضيوف البرنامج الفنانة رانبا يوسف, محمد حماقي, هنا الزاهد, على ربيع , محمد امام, الفنانة شهيرة والتي ذكرت أنها كانت من بين ضيوف رامز جلال لهذا العام، ورفضت شهيرة الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالبرنامج فى الوقت الحالى، موضحة أن الوقت ما زال مبكرا لكشف أي تفاصيل خاصة وأن البرنامج لم يعرض بعد.

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