مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى للنجم أمير كرارة الموعد والقنوات الناقلة

مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى ينتظرها الألاف من محبي وعشاق الدراما المصرية في رمضان حيث يتمتع المسلسل بـ”الأكشن والتشويق”، ونجح أمير كرارة مع طاقم العمل المتميز بالنجوم الموهوبين في تحقيق نسبة مشاهدة عالية في السباق الرمضاني على مدار الأجزاء السابقة واستطاع كرارة أن ينول اعجاب المشاهدين في مصر والوطن العربي من خلال تجسيده لشخصية ضابط الشرطة الذي يخلص في عمله ويحقق العدالة مما يجعل المشاهد ينتظر عودة سليم الأنصاري في مغامرة جديدة مع شخصيات جديدة من خلال الجزء الثالث وكان النجم أمير كرارة أشتهر باسم باشا مصر على مدار الموسمين السابقين.

مسلسل كلبش 3 القصة والأحداث.

تدور أحداث الجزء الثالث من كلبش فى إطار من التشويق والإثارة والحركة تبدأ بقيام “سليم الأنصاري”،بتقدم إستقالته من أجل التفرغ إلى الأعمال الحرة وبداية حياة جديدة وبالفعل يقوم بإنشاء شركة أمن، ويدخل معه شريك “أكرم صفوان”, ولكن يحدث بينهم العديد من المشاكل والخلافات التي أدت إلى تحول تلك الصداقة إلى صراعات وعداوة لتتوالى الأحداث في المسلسل، ويأخذ طابع الأكشن والإثارة.

موعد مسلسل كلبش 3

كان من المتوقع أن يتم عرض مسلسل كلبش 3 على قناة الحياة نظرا لأن الجزء الأول والثاني تم عرضه عليها ولكن تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، حيث من المقرر أن يذاع على كلا من:”قناة MBC4 , قناة OSN، قناة ON E” كما تم الإعلان أيضا على أن مواعيد الإعادة ستكون على قناة MBC4 فقط، وجاءت المواعيد كما يلي:

موعد العرض: الخامسة مساء.

الإعادة الأولى: الحادية عشر مساء.

الإعادة الثانية: الخامسة صباحًا.

الإعادة الثالثة: العاشرة صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كلبش 3

من خلال الجداول التالية نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل كلبش الجزء الثالث، وذلك حتى تتمكنوا من ادخال الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بكم “الريسيفر”, كما يمكنكم متابعة مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul

تردد قناة ON E

القمر تردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 10853 27500 أفقي (h)

تردد قناة MBC4

اسم القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح النايل سات 11938/11470 27500 (v) عمودي 4/3 العرب سات 12284 27500 أفقي ( h) 6/5

تردد قناة OSN

قمر التردد الاستقطاب النايل سات 12345 عمودي طاقم عمل مسلسل كلبش 3 المسلسل من تأليف “باهر دويدار”، وإخراج “بيتر ميمي”، شارك فى بطولته عدد من نجوم الفن في الجزء الأول والثانى من بينهم الفنانة روجينا وأشرف المصيلحي وهالة فاخر وسارة عادل وبسنت شوقي وأحمد التهامي ودينا وأحمد العوضي”, ومع الجزء الثالث إنضم إليهم كلا من الفنانة اللبنانية الكبيرة “غنوة محمود”، والتى قامت بتصوير أول مشاهد لها فى أحداث المسلسل فى بلدها “لبنان” كما إنضم الفنان هشام سليم، أحمد عبد العزيز، أميرة العايدي، يسرا اللوزي، حلا شيحة. برومو مسلسل كلبش “3 ” رمضان 2019. Ramadan 2019 isA on ON E Gepostet von Tamer Mursi am Freitag, 3. Mai 2019

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