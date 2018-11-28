مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة الجزء الخامس الحلقة 125 – تردد القنوات الناقلة لمسلسل Diriliş Ertuğru

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس هو من أكثر الموضوعات التي يزداد البحث عليها خلال هذه الفترة، خاصة من قبل محبي الدراما التركية، وبشكل خاص متابعي العمل الدارمي الرائع ، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سنقوم اليوم عبر مقالنا بعرض كافة التفاصيل الخاصة بأحداث الموسم الخامس من مسلسل ارطغرل، وخاصة وأن اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 هو موعد الحلقة 125 ارطغرل عبر قناة TRT 1 التركية، كما يستمر موقع النور الإلكتروني في عرض حلقات Diriliş Ertuğrul مترجمة باللغة العربية.

مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

تستمر الدراما التركية في تقديم المزيد من أعمالها المميز ذات المحتوى الفريد الجاذب للمشاهد، ومن أبرز الأعمال الدرامية التركية مسلسل قيامة ارطغرل، والذي انطلقت أول سلسلة له منذ عام 2014 م، ونظراً للنجاح الذي حققه استمر على مدار أربع سنوات حتى اكتملت السلسلة الأخيرة له ب الجزء الخامس، والذي يعرض حلقات هذه الفترة، تحديداً بداية من السابع من شهر نوفمبر الماضي، وتستمر لمدة 35 حلقة.

مسلسل قيامة ارطغرل هو مسلسل تاريخي يجسد تاريخ نشأة الدولة العثمانية، والعقبات التي واجهها الأتراك والمسلمين خلال فترة الصراعات وخاصة الصراعات من قبل المغول والتتار، فضلاً عن تناول السيرة الذاتية عن الغازي ارطغرل شاه “ارطغرل بن سليمان شاه”، وهو البطل التركي الذي استطاع أن يقف لمواجهة المغول والتتار وينقذ قبيلته “كابي”.

الجزء الخامس مسلسل قيامة ارطغرل يتولى فيه “عثمان ارطغرل” القيادة، وذلك بعد وفاة والده وهنا سنشاهد معنا كيف تم زرع النواة الأولى للدولة العثمانية من خلال فتوحات وغزوات عديدة ودموية قادها البطل التركي “عثمان بن ارطغرل” والشهير باسم “عثمان الأول”.

القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس

القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز النايل سات اليرموك 11678 عمودي 27500 القدس 11315 عمودي 12207 عمودي دعوة 10727 عمودي

والجدير بالذكر أن ملايين المشاهدين عاشقي المسلسل التاريخي يتنظرون بكل شغف وترقب مشاهدة الأحداث الجديدة، والتي سيتم عرضها اليوم عبر قناة تي آر تي التركية، وبعدها سيقوم موقع النور الإلكتروني بترجمتها للعربية وعرضها على رابط Alnoor Tv.

ويمكن لجميع متابعينا الكرام متابعة أحداث الحلقة 125 قيامة ارطغرل الموسم الخامس عبر تردد القنوات التي قمنا بتوضيحها من خلال الجدول أعلاه، كما سنقوم عبر الأسطر التالية بتوضيح توقيت عرض الحلقات، وموعد إعادة الحلقة. تابعونا.