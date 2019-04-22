يهل علينا شهر رمضان الكريم من كل عام و أغلبنا في انتظار مشاهدة الأعمال الدرامية لهذا العام، حيث أصبح الشهر المبارك موسم لعرض مسلسلات رمضان 2019، وكيف أن كل فنان يسعى إلى خوض السباق الرمضاني ويتمنى أن يتصدر سباق جدول مسلسلات رمضان 2019، حيث أن أغلب جمهور الوطن العربي والمصري يتابعون وبكل شغف القائمة النهائية لمسلسلات رمضان وينتظرون نجمهم المفضل، ليروا اطلالته عليهم والتعرف على ما يقدمه لهم من أعمال لمسلسلات رمضان الممتعة، ومن المنتظر أن يخوض السباق الرمضاني لهذا العام، أكثر من 100 نجم من نجوم الفن يتنافسون على جذب انتباه المشاهدين أمام شاشات التلفاز والقنوات العديدة، ومع غياب نجوم عديدة كانت علامة مميزة في المواسم الرمضانية السابقة، وعلى رأسهم النجم “يوسف الشريف” و “طارق لطفي” و “عمرو يوسف” و “خالد النبوي“، إلا أنه من المنتظر ظهور نجوم تستطيع تعويض غياب تلك النجوم، مثل “النجم “ياسر جلال” الذي من المنتظر أن يحصل مسلسله على أعلى مشاهدة في قائمة مسلسلات شهر رمضان 2019، يليه النجم “أمير كرارة” والنجم “محمد رجب“، وقد قامت شركة ” سينرجى – Synergy” المملوكة للمنتج “تامر مرسي ” بإنتاج اغلب المسلسلات الرمضانية والتي سيتم عرضها على اغلب القنوات.

مسلسلات رمضان 2019

قائمة مسلسلات رمضان 2019 لهذا العام تحتوي على أكثر من 100 مسلسل، ما بين مسلسلات مصرية من إنتاج مصري وبين مسلسلات خليجية من إنتاج سعودي اماراتي كويتي، وبين المسلسلات السورية العراقية اللبنانية، من المتوقع مع غياب نجوم كبيرة كانت قد استحوذت على لب اغلب المشاهدين في الوطن العربي ومصر، ونظرا لعدم وجودهم في خريطة رمضان 2019، من المنتظر ظهور نجوم جديدة يرتبط بهم رمضان من جديد كما حدث من قبل مع النجم يوسف الشريف، وهذا يعطي فرصة لفنانين أن تتألق وتصبح نجوم تتنافس وبشدة على قائمة مسلسلات رمضان 2019، وقد تظهر وجوه صاعده يكون لهم مستقبل باهر في السنوات القادمة، ومع اقتراب الشهر المعظم نقترب من القائمة النهائية من جدول رمضان 2019، والتي يتنافس عليها نجوم الدراما المصرية والعربية من الفنانيين والفنانات.

مسلسلات رمضان 2019 المصرية

مع إقتراب الشهر الكريم يتحرى الجمهور العربي عن جدول مسلسلات رمضان 2019، كلا منهم يبحث عن غايتة لعله يجد مايشبع هواه، يبحث في القنوات ليشاهد أكثر مسلسلات رمضان متابعة هذا العام، وفيما يلي قائمة مسلسلات رمضان 2019، والقنوات التي ستيم عرضها عليها عبر شاشات القنوات المختلفة، مثل قنوات الحياة وام بي سي، وقنوات ام بي سي “MBC” والقاهرة والناس ودي ام سي وقناة النهار وقناة سي بي سي دراما، وغيرهما من العديد من القنوات:

مسلسل كلبش

مسلسل لمس اكتاف

مسلسل فكرة بنص مليون جنية

مسلسل ولد الغلابة

مسلسل زلزال

مسلسل بركة

مسلسل شقة فيصل

مسلسل ابو جبل.

مسلسل الضاهر.

مسلسل علامة استفهام.

مسلسل قمر هادي.

مسلسل البرنسيسة بيسة.

مسلسل قابيل.

مسلسل لآخر نفس

مسلسل هوجان

بروفا

اللعبة

الزوجة الـ18

حدوته مرة

الهيبة (الحصاد)

طلقة حظ

الواد سيد الشحات

ابن أصول

مملكة إبليس

وكان ذلك جزء من كل لعدد المسلسلات المصرية التي سيتم عرضها في رمضان هذا العام.

مسلسلات رمضان علي قناة dmc

تسعى كل قناة إلى التعاقد مع افضل النجوم لعرض مسلسلاتهم علي القناة الخاصة بهم، ومن تلك القناة قناة دي ام سي والتي ستعرض مسلسل محمد رمضان بشكل حصري على القناة، مع مجموعة مسلسلات اخرى مثل:

زلزال محمدرمضان.

ابن اصول حمادة هلال.

الواد سيد الشحات احمد فهمي.



طلقة حظ مصطفي خاطر.



حكايتى ياسمين صبرى.

علامة استفهام محمد رجب.

مسلسلات رمضان على قناة ON DRADMA

استاطعت فناة اون دراما أن تتعاقد مع النجم امير كرارة لعرض مسلسله كلبش3 على شاشة القناة مع العديد من المسلسلات الآخرى مثل:

مسلسل كلبش 3 أمير كرارة.

مسلسل علامة استفهام للنجم محمد رجب.

قمر هادي لهاني سلامة.

ابو جبل للنجم مصطفى شعبان.

طلقة حظ مصطفى خاطر.

حكايتي للنجمة ياسمين صبري.

مسلسلات رمضان علي CBC

تمكنت قنوات سي بي سي من التعاقد مع 3 نجوم لعرض مسلسلاتهم حصرياً، على شاشة قناة سي بي سي دراما وهم النجم عمرو سعد، والنجم ياسر جلال والنجمة دنيا سمير غانم بجانب 3 مسلسلات أخرى وهم:

لمس أكتاف للنجم ياسر جلال حصري.

بركة للنجم عمرو سعد حصري.

طلقة حظ مصطفى خاطر.

حكايتي ياسمسن صبري.

علامة استفهام محمد رجب.

بدل الحدوتة 3 دنيا سمير غانم حصري.

برومو أغلب مسلسلات رمضان 2019

مسلسل لمس أكتاف

الاعلان الاول لمسلسل #لمس_اكتاف على قناة #ابو_ظبي في #رمضان٢٠١٩ Gepostet von ‎بروموهات مسلسلات رمضان‎ am Sonntag, 21. April 2019

مسلسل سوبر ميرو بطولة ايمي سمير غانم

http://https://youtu.be/i2fiarbz1OQ?t=3

مسلسل بدل الحدوتة 3http://https://youtu.be/t89NysfkVhM?t=31

وبهذ متابعينا نكون عرضنا لكم جزء من القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2019، وأغلب القنوات التس ستقوم بعرض المسلسلات على شاشاتها، واهم المسلسلات الحصرية في قائمة مسلسلات رمضان 2019.

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