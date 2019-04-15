مسلسلات رمضان 2019

نقدم اليوم لكم قائمة بمسلسلات المنتظر ان تعرض خلال شهر رمضان الكريم، من المنتظر ان يتم عرض (عدد المسلسلات) خلال هذه الفترة، تتراوح ما بين الإثارة والأكشن والدراما، يشارك في هذه المسلسلات كوكبة كبيرة من الممثلين، لعل أبرزهم كل من أمير كرارة وأحمد السقا ومحمد رمضان وياسر جلال وغيرهم، سشهد المسلسلات خلال هذا الماراثون منافسة كبيرة في عدد المشاهدات و سوف نعرض هذه بشئ من التفصيل والقنوات التي سوف تذيع كل مسلسل في شهر رمضان الكريم.

واول مسلسل معانا مسلسل ابن اصول بطوله حماده هلال ومن إخراج محمد بكير وتأليف محمود ابو زيد وسوف يكون يعرض المسلسل علي قناة النهار.

وتكون قصة المسلسل ان {هشام}من عائلة ثرية تعمل في مجال تجارة الماس مع والدته يصاب بهلاوس ويظن أن يوجد من يريد ان يقتلو ويدور المسلسل في سلسلة من التشويق في إقناع عائلته بذالك. 2-مسلسل ابو جبل.

وهو مسلسل من بطولت مصطفي شعبان وأخراج احمد صالح وتأليف محمد بشير.

وتدور احداث المسلسل تدور الأحداث حول أسرة وعائلة واحدة هي عائلة (أبو جبل)، الذي يمر بالعديد من الأزمات التي تجعله يفقد السيطرة على نفسه ويواجه العديد من المشاكل، خاصة مشكلة الصراع على ميراث والده. 3-مسلسل البرنسيسة بيسة.

وهو من بطوله الفنانه مي عز الدين وأخراج اكرم فريد وتأليف مصطفي عمر.

الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها و أحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية. تجسّد مي عز الدين تجسّد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب “بيسة” الفنان امير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر

4- مسلسل حكايتي.

بطولة يسمين صبري ومن اخراج احمد سمير فراج وتاليف محمد عبد المعطي.

وتدور احداث المسلسل تجسد ياسمين صبري دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته و تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية ويعرض علي قناة النهار. 5-مسلسل زلزات.

وهو من بطولة محمد رمضان وأخراج ابراهيم فخر وتأيف عبد الرحيم كمال.

وتدور أحداث مسلسل ” زلزال” في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع “زلزال 1992” الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما و سوف يعرض علي قناة dmc.

6-مسلسل سوبر ميرو.

وهو من بطولة ايمي سمير غانم وأخراج وليد الحلافاوي وتأليف محمد محي.

تجسد إيمي شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية وسوف يعرض علي قناة cbc.

7- مسلسل الواد سيد الشحات.

المسلسل من بطولة النجم احمد فهمي وأخراج احمد جندي وتأليف مصطفي صقر.

تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاول استرداد المبلغ منه وسوف يعرض علي قناة النهار .

8-مسلسل طلقة حظ.

وهو مسلسل من بطولة نجم مسرح مصر مصطفي خاطر وأخراج احمد خالد امين وتأليف ايهاب بليبل

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي عن شخص يعانى من مشاكل مع شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاول دعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها مع شقيقاته وسوف يعرض علي قناة الحياة.

9- مسلسل علامة استفهام.

المسلسل من بطوله محمد رجب وأخراج سميح النقاش وتأليف اسلام حافظ.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي وسوف يعرض علي قناة الحياة.

10- فكرة بمليون جنيه.

المسلسل من بطولة نجم مسرح مصر علي ربيع وأخراج وائل احسان وتأليف شريف يسري .

حول شاب يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات التي يمر بها مجتمعه الصغير، فيحاول تنفيذها بكل طريقة ممكنة؛ مما يدخله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية و سوف يعرض المسلسل علي شبكة قناة mbc

11-مسلسل قمر هادي.

المسلسل من بطولة هاني سلامة ومن أخراج رؤف عبد العزيز وتأليف اسلام حافظ.

تدور أحداث حول (هادي أبو المكارم) الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر وسوف يعرض المسلسل علي قناة on tv.

12- مسلسل كلبش3.

وهو بطولة امير كراره وأخراج بيتر ميمي وتأليف ماهر دويدار .

يتقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات وسوف يعرض علي قناة الحياة.

13- مسلسل لاخر نفس.

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأخراج حسام علي وتأليف امين جمال.

تظهر ياسمين عبدالعزيز في شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، و متزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت خلال الأحداث، التي تدور في إطار درامي إجتماعي مشوق وسوف يعرض علي قناة on tv.

14- مسلسل اللعبة.

وهو من بطولة هشام ماجد وشيكو وأخراج معتز النوني وتأليف امير شوقي .

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت حول شخصية مدير فندق يدعى “وسيم” يتعرض للعديد من المغامرات وسوف يعرض علي قناة mbc.

15- مسلسل لمس اكتاف.

من بطولة ياسر جلال وأخراج حسين المنياوي وتأليف هاني سرحان.

يتورط الملاكم (أدهم) في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا وسوف يعرض علي قناة on tv.

16- مسلسل حدوته مره.

المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وأخراج ياسمين احمد وتأليف عمر عبد الحليم.

في إطار درامي تراجيدي تدور أحداث المسلسل حول امرأة تُدعى مرة تعيش ماسأة عائلية تهدد حياتها المستقبلية سوف يعرض علي قناة cbc.

17- مسلسل هوجان.

من بطولة محمد امام وأخراج شرين عادل وتأليف محمد صلاح العربي.

تدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، تذيع شهرة “هوجان” في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع قناة mbc.

18- مسلسل ولد الغلابة.

من بطولة الفنان احمد السقا وأاخراج محمد سامي وتأليف ايمن سلامة.

رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات وسوف يعرض علي قناة mbc.

← آخر خبر: