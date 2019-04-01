قائمة مسلسلات رمضان 2019 وأبرز النجوم التي ستشارك في الدراما الرمضانية هذا العام

كعادتنا كل عام ننتظر شهر رمضان المبارك للعبادة ومشاهدة المسلسلات، وسنعرض قائمة مسلسلات رمضان 2019 التي سنشاهدها خلال أيام في شهر رمضان المبارك، حيث أن العام الماضي ظهر العديد من النجوم الذين قاموا بتقديم العديد من المسلسلات التي كانت ناجحة وبمثابة انتقال ناجح لهم من نجاح لنجاح أكبر، حيث أن من أبرز المسلسلات التي تم تقديمها في عام 2018 مسلسل أيوب وشهد نسبة مشاهدة كبيرة، وكالعادة مسلسلات محمد رمضان والذي سيقدم هذا العام مسلسل زلزال والذي سينتظره جميع متابعيه.

مسلسلات رمضان 2019 وأبرز نجومها

ستقوم الفنانة حورية فرغلي مسلسل مسلسل ياسمينا، وبعد نجاح الفنان أحمد فهمي في مسلسل ريح المدام سيقدم هذا العام مسلسل الواد سيد الشحات، وسيكون في إطار كوميدي مميز، وسيقدم الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو بعد أن قدم العام السابق مسلسل عوالم خفية وكان له نسبة مشاهدة عالية، ومسلسل زلزال سيقوم به النجم محمد رمضان، أما محمد الرداد وإيمي سمير غانم سيكون لكل منهم مسلسل منفصل، سيقوم الأول بمسلسل الزوجة ال18، وستقوم الثانية بمسلسل سوبر ميرو.

مسلسلات رمضان 2019 التي ستعرض عبر القنوات المصرية