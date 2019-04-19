مذيعة تزوجت رجل أعمال ودفعت ثمن أفكار والدها وأثارت جدلا كبيرا بعد التقاطها صورة مع ممثل أفلام بورنو ما لا تعرفه عن بشرى

بشرى هي واحدة من ألمع النجمات متعددة المواهب موهوبة بالفطرة تألقت في مجال الفن في جميع مجالاته، فكانت بدايتها كمذيعة محبوبة على شاشات الفضائيات ثم انتقلت بعد ذلك للتمثيل وقدمت الكثير من الأعمال الكوميدية والدرامية الناجحة ، كما تألقت بالغناء بدأت مشوارها الفني من خلال المسلسل الكوميدي “شباب أون لاين”، عام 2002، بطولة أحمد الفيشاوي، وأمير كرارة، ولقاء الخميسي، عرفها الجمهور وبدأت إنطلاقتها الفنية من خلال فيلم إسكندرية نيويورك مع المخرج يوسف شاهين ، لتتوالى أعمالها الفنية .

محطات في حياة بشرى.

ومن بينهم فيلم وش اجرام، عن العشق والهوى، كلام في الحب، أنا مش معاهم، وفيلم مستر أند ميسز عويس، تزوجت بشرى مرة واحدة وانفصلت بعد خمسة سنوات وأنجبت اسماعيل،ليلى، والدها هو الدكتور الراحل أحمد عبد الله رزة، أستاذ العلوم السياسية والمناضل الاشتراكي الشهير، ووالدتها تعمل مستشارة تنمية بشرية، ومعنوية بمجال حقوق المرأة، صرحت بشرى في أحد الحوارات التلفزيونية معها أنها دفعت ثمن أفكار والدها وهذا فخر لها، ولكنها لا تحب تتحدث في الأمور السياسية وبعيدة عنها تماما، قائلة أنا شبعانة سياسة منذ أن كنت طفلة صغيرة .

مشيرة أن والدها كان حتى وفاته ضد توريث حكم مصر من “مبارك” إلى نجله “جمال”، وبناء عليه رفضت هي الأخرى أن ترث نضال والدها السياسي، أثارت الفنانة بشرى جدلا كبيرا بين محبيها بعد التقطها احدى الصور مع ممثل أفلام إباحية أثناء حضورها إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وقالت وقتها أنها لم تكن تعلم من هو، وقدم لها نفسه على أنه يعيش في إنجلترا، وتعاملت معه كما تتعامل مع أي معجب يريد التقاط صورة معها.

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