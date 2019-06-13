مجلة عروض بنده ” أجمل لحظات الصيف “

أطلقت بنده اليوم الخميس 13 يونيو عروض فى الهايبر علي عدد كبير من المنتجات المختلفة والتي تتناسب مع مختلف الأذواق حاملة شعار ” أجمل لحظات الصيف “.

وذلك بمناسبة بدء موسم الإجازات الصيفية ، وتقدم من خلال أسواقها بمجموعة كبيرة من التخفيضات على كافة السلع والمنتجات .

والتي تتضمن اللحوم ومنتجات الألبان والحلويات والأجهزة الكهربائية بما فيها الجوالات ومنتجات المشروبات بكافة أنواعها من عصائر طبيعية سريعة تحضير و منتجات القهوة والشاي .

بنده هايبر

ومن ضمن عروض هايبر بنده الرائعة لهذا الأسبوع عروض مستلزمات الشواطئ والتى تتناسب مع جميع الفئات العمرية ” الصغار والكبار ” ، كما تعرض حوض لحمام سباحة من ماركت إيزي بيست واي بحجم كبير نوعاً ما بسعر 155 ريال سعودي فقط وذلك بتخفيض يصل إلى 15 %.

كما تتضمن حمامات سباحة للأطفال من تلك النوعية ومراكب مائية باسعار مخفضة تبدأ من 22 ريال بخصم 5 ريال علي القعة الواحد ، كما يوجد حوض سباحة بفلتر للأطفال ، وسوف يجد العديد من العملاء المهتمين بعروض مستلزمات الشواطئ مجموعة كبيرة من تشكيلات حمامات السباحة بأحجامها بالإضافة إلى العاب مائية مختلفة ومتنوعة.

مجلة عروض بنده هايبر

وتعرض الشركة مجموعة من التخفيضات التي تُشكل عامل جذب قوي للمواطنين بالمملكة السعودية ، وتوفر بنده جميع السلع التي تحتاجها الأسر السعودية بأقل الاسعار لمساعدة المواطنين على الحصول على ما يحتاجونه بكل سهولة.

ومن المتوقع أنه بدءاً من يوم 10 شوال سيكون فيه إقبال كبير من قبل المواطنين للاستفادة من تلك العروض قبل الانتهاء من الكميات الموجودة بالتخفيضات التى نشرناها بالأعلى ، وذلك بجميع الفروع .

ولكن يجب علي المواطنين الانتباه بوجود عروض متوفرة فقط علي هايبر بنده .

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