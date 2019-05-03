ما هو عيد العمال العالمي؟

تختلف التسميات لعيد العمال، فتارة يستخدم إسم عيد الشغل و تارة عيد العمال، أو يوم العمال العالمي ‌، اليوم العالمي للعمل و هو احتفال سنوي يقام في العديد من الدول العربية و الأجنبية إحتفالا بالعمال، بحيث تضرب الملايين من المؤسسات و العمال عن العمل في العديد من الدول، بحيث أن مصر و العراق و الجزائر و اليونان و الصين و كرواتيا…. و العديد من الدول يعتبرونه إجازة رسمية

1 : الأصل التاريخي لعيد العمال

تعود جدور التاريخية لعيد العمال إلى أستراليا حيث ابتدء في 21 أبريل 1856، حيث كانت البداية هناك، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ففي سنة 1886 في ولاية شيكاغو طالب العمال بتخفيف ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات، كما انتقل طلب تقليص ساعات العمل إلى ولاية كاليفورنيا، و تم أول عيد عمال في 5 سبتمبر 1882 في الولايات المتحدة الأمريكية و تحديداً في نيويورك.

و أعلن رسميا عن عيد العمال العالمي في سنة 1889 في المؤتمر الاشتراكي الدولي الأول .

2 : نتائج عيد العمال

لقد حقق عيد العمال العالمي العديد من النتائج، بحيث كان الهدف الأساسي و الأسمى هو تخصيص يوم في السنة للاحتفال بالإنجازات في مختلف المجالات التي يقوم العمال بتحقيقها.

3 : طرق الاحتفال بعيد العمال العالمي

تختلف طرق الاحتفال بعيد العمال، فالبعض يقيم مهرجانات موسيقية، وآخرون يفضلون تنظيم مسيرات أو ندوات في المدينة التي يتواجدون بها بغرض الزيادة في راتب العمل أو تحسين ظروف العمل.. ، وبعض الأشخاص يُفضلون الاحتفال بعيد العمال من خلال الإستمتاع بالإجازة بهذا اليوم والاسترخاء وقضاء وقت للراحة والتواجد مع العائلة و الأصدقاء…

4 : عيد العمال في مصر سنة 2019

في يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و لقد قام الرئيس بتكريم عدد من العمال والقيادات العمالية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال و ذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل و الإنتاج.

كيف تحتفلون بعيد العمال في بلدكم؟

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