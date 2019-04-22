مات وهو يقرأ القرآن ونطق الشهادتين أثناء التصوير ابنته فنانة وابنه مخرج مسرحي ما لا تعرفه عن متولي علوان

اليوم نذكر معلومات عن ممثل شهير عندما تتذكره أول شئ يأتى فى ذهنك نبرة صوته الشهيرة حيث نذكر اليوم الفنان الراحل “متولى عنوان ” الملقب بصاحب أشهر” جعيرة” فى السينما المصرية من أبرز مقولاته الشهيرة فى الأفلام مقولته فى المشهد الذى قام بأدائه فى فيلم “جاءنا البيان التالي”، للفنان محمد هنيدي حيث ظهر واقفا وراء القضبان وهو يردد عبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، وكان هذا المشهد بالرغم من صغر حجمه إلا أن متولي علوان استطاع أن يحفر ملامح وجهه في أذهان المشاهدين وذلك من خلال نبرة صوته المميزة القوية الحادة .

متولى علوان.

ونرصد لكم أهم المعلومات عن متولى علوان صاحب أشهر جعيرة فى السينما المصرية حيث ولد عام 1936 فى قرية برمكيم، بمحافظة الشرقية، كان متزوج وأب لـ5 أبناء،منهم أثنان يعملون فى المجال الفنى حيث يعمل ابنه “إيهاب” مخرج مسرحي وابنته الصغرى “مايا” أصغر سفيرة نوايا حسنة للفن كما تعمل فنانة مسرحية بمسرح البالون.

بدأ متولي علوان مشواره فى عالم الفن فى منتصف فترة السبعينات، من خلال أدوار درامية يغلب عليها الطابع الدينى حيث شارك فى “الرحمة المهداة، الإمام محمد عبده، الأنصار»، بينما كان الأدوار التي أداها فى مسلسل «أبناء في العاصفة» «أحلام الفتى الطائر» سنة 1978، بداية انطلاقة الحقيقة حيث بدأ يشتهر حينها , كما كان أيضا من الأدوار المميزة فى تاريخ علوان دوره فى فيلم «أيظن»، عام 2006 للفنانة ” مى عز الدين” حيث لعب دور رئيسي لجنة التحكيم في لجنة اكتشاف مواهب الأصوات ، وأشتهرت بجملته «ده صوت» التى أعطت المشاهد روح الفكاهة والتي يتم تداولها في إطار «الكوميكس».

كما أدى دوره فى فيلم «بوحة»، عام 2005 حيث كان واحد من أعمام الفنان محمد سعد فى الفيلم وبالرغم من أن مصطفى علوان لم يكون مشهور بقدر كبير إلا أنه شارك فى عدد كبير من الأعمال الفنية بلغ أكثر من 170 من ضمن تلك الأعمال أدوار كان يظهر فيها بدور كومبارس لذلك يعد أحد أبرز كومبارسات السينما ويقول علوان فى حوار نادر له:” أن كل شخصية يؤديها لابد أن يتقنها بشكل كبير ويكون متعايش مع أبعادها بشكل كامل كما يكون فى ذهنه المشهد بالكامل والأبعاد الفنية وملامح الشخصية و تعبيرات وجهها.”

وفاة متولي علوان.

رحل متولي علوان عن عالمنا فى مثل يومنا هذا عام 2008، وكانت لحظة وفاته واقعة شهيرة ، حيث كان فى تصوير مسلسل «أدهم الشرقاوي» وكان يلعب دور «شيخ»، حرص على جمع كل طاقم العمل صباحًا قبل التصوير وتناول الإفطار معهم ، ثم تم بدأ التصوير، وبينما كان يصور مشاهده حيث كان نص المشهد أن يقوم بتلاوته قوله تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» فبمجرد ما بدأ بتلاوة الآية القرآنية توقف ونطق الشهادتين ووافته المنيه فى نفس اللحظة دون أن يكون مريض أو يعانى من شئ،وكانت مفاجأة كبيرة حيث ظن أغلب فريق العمل أنه مازال يُجسّد الدور فحسب، حتى أن تدخل أحد الأشخاص لإيقاف عن الكلام حيث اعتقدوا أنه قد نسى النص بسبب تقدم السن لكن فوجئ الجميع بوفاته

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