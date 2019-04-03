لماذا سميت مصر بهذا الإسم، وما هو أصل كلمة egypt

معنى إسم مصر باللغة الإنجلينزية EGYPT ،إيجيبت، هو أكثر التساؤلات التي تتوارد الى أذهان المصريين بسبب اختلافه الواضح عن مصر باللغة العربية التي تتكون منها حروف مغايرة تماماً وما يوحي أنه إسماً غير عربي، سنعرج أولاً لإسم مصر وهي جمهورية مصر العربية، لنرى من أطلقه والى ماذا يشير معناه، ولماذا قد سميت مصر بهذا الإسم.

لماذا سميت مصر بهذا الإسم

ثم إن إسم مصر مستمداً من “مصرايم” وهو من أحفاد النبي نوح، حيث نلاحظ التقارب بين الإسمين جداً، وقد حافظت مصر على أسماء مقاربة من إسمها الحالي في كتب الأديان الثلاثة. مصرايم بن بيصر بن حام بن النبي نوح هو أول من أستقر في بلاد مصر بعد الطوفان وسكن بدايةً في منف. كما ان مصر يتم ذكر ها بإسم “ميزرايم” في الكتاب المقدس.

مصر بالإنجلينزية egypt أصل كلمة إيجيت؟ إسم مصر قديماً

ويعتقد ان مصطلح إيجيبت مشتق من الإسم الذي كانت تعرف به مصر القديمة، وهو (هاك – اك – بتاح) ما يعني أرض الاله بتاح، وقد تغير الإسم مع عهد الإسكندر المقدوني اثناء الإحتلال اليوناني لأرض مصر ففي اللغة اليونانية كانت معروفة بـ (إيجيبتوس- Egyptos) ومعناها الحدود، في حين تم تعديل الإسم لاحقاً أيضاً فصارت egypt وذلك مع فتح المسلمين لهذه البلاد. بينما كان تسمى عند المصريون القدامى بإسم [كيمي] والذي تعني الأرض السوادء.

ما أصل الأقباط في مصر

والقبط هي أصلا مستمدة من “Aegyptos” والذي تسمت في الحقبة البيزنطينية، وأعتمدوا لفظ (قبط) بما يتناسب مع نطقهم في تعريف المصريين في ذلك الوقت، بحيث كل مصري قبطي بغض النطر عن المعتقد الديني، فذلك معنى قبط. إلا أنه في الوقت الحديث يستخدم مصطلح الأقباط باِلإشارة للمسيحيين لتمييزهم عن المسلمين. لذا فإن التساؤل حول أصل الأقباط في مصر ليس ضبابياً، إضافةً إلى أصل كلمة قبط فإنه يرجح ان اللفظ هو نسبة لأحد أحفاد النبي نوح من إبنه مصراييم الذي أنجب لوذيم وهو بدوره خلف قبط الذي أستقر في الصعيد . والله أعلم.

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