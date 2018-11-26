لاحقه شبح الواسطة وبكى الزعيم على رحيله المفاجئ بأزمة حادة فوق المسرح.. أبرز المحطات في حياة الراحل «مصطفي متولي»

علي الرغم من موهبته الفنية القوية التي أظهرها إلي مشاهديه وجمهوره، إلا أن شبح الواسطة لم يتركه إلا ولاحقه وإتهم بها حتي أخر يوم في عمره، حتي بعد النجاح الواسع الذي حققه في الوسط الفني علي مر السنوات العديدة التي قدمت فيها أنجح الأفلام السينمائية والمسرحيات والدراما، ولعل ذلك الأمر قد سبب عقدة لإبنه عمر الذي رفض أن يشارك خاله الزعيم عادل إمام في مسلسل «استاذ ورئيس قسم»؛ حتي لا يحدث معه كما حدث لوالده ويتهم بأنه دخل الوسط الفني بمساعدة خاله، وفي هذا التقرير سوف نستعرض بعض المحطات في حياة الفنان الراحل مصطفي متولي.

الموهبة المبكرة

في اليوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 1949، ولد الفنان مصطفي محمد متولي، بقرية بيلا التي تنتمي إلي محافظة كفر الشيخ، وعشق التمثيل منذ نعومة أظافره، ولم يدخله عن طريق الصدفة، وبدأ في ممارسة التمثيل من خلال خشبة مسرح المدرسة، وأراد أن ينمي تلك الموهبة؛ لذلك غادر مسقط رأسه وجاء إلي القاهرة ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية.

الثنائي الناجح

في فترة الثمانينيات والتسعينيات إنطلقت موهبته الفنية بشكل متسع، ووضع بصمة داخل الدراما المصرية، وفي أكثر السنوات نجاحًا له، تزوج من شقيقة الفنان عادل إمام، وبدأ يتشارك مع الزعيم في عمل ثنائي في العديد من الأفلام السينمائية، والتي جسد دور الشرير في أغلبها، ومنهم «جزيرة الشيطان، بخيت وعديلة، سلام يا صاحبي، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، حنفي الأبهة، مسجل خطر، رسالة إلي الوالي، عنتر شايل سيفه»، فضلًا علي تقديمهما بعض المسرحيات سويًا وعددهم ثلاث وهم «بودي جارد، الزعيم، الواد سيد الشغال».