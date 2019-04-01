كلمات مهرجان أنا مافيا محمد رمضان مكتوبة وكاملة 2019 تشعل الجدل على السوشيال ميديا

كلمات مهرجان أنا مافيا محمد رمضان 2019 تشعل الجدل على السوشيال ميديا منذ طرحها ساعات قليلة من طرحها في الأسواق، ولذلك نقدم كلمات مهرجان أنا مافيا محمد رمضان مكتوبة وكاملة، حيث انتشرت أغنية مافيان محمد رمضان 2019 مع أعياد الكريسماس حيث نشر الأسطورة محمد رمضان صورة دعائية لألبومه الجديد بـ “لوك” مختلف ماسكًا بيده سيجارة واليد الأخري جمجة كما تظهر فى الصورة بنادق آلية، مما أثارت جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبات الجميع يتحدث عنها بمزيد من التعليقات حول الهدف من أغنية مافيا محمد رمضان 2019 رابطين بيها وبين أغنية الفنانة بشرى الأخيرة كوبرا حيث يرون أنه يرد عليها بأغنية أنا مافيا.

كلمات مهرجان أنا مافيا محمد رمضان 2019

إليكم كلمات اغنية مافيا الأخيرة للفنان محمد رمضان على النحو الآتي:

مافيا مافيا مافيا

مبخفش من حد ولا عمري هكش

وأي حد هيواجهني هاخده وش

مدام على حقي هاخد حقي اه معلش

ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفريش

بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة

متعقدهاش وبلاش تعمل من الحبه قبة

اصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها

والناس الي بتتنك أنا بديها فوق راسها

مافيا مافيا مافيا انامافيا

التواضع في الحياة فعلا مبدأنا

اسأل علينا يابني لو مش مصدقنا

جبناها من تحت الصفر بسرعة بدأنا

ولا مرة افترينا علي حد واتجرأنا

ببعت رسالة للي حاطتني جوه راسه

اصله مشغول بيا عشان عارف اساسه

ولو عليا انا عامل فيها مش شايفه

أنا عامل خاطر بس لأهله وناسه

ولو عالعافية ورايا مافيا مافيا مافيا

بس ملناش في الاذية ذية ذية ذية

من جوايا نية صافية صافية صافية صافية

وبيضة مية مية مية

كلامي ليك قد التحدي

انزل وادي مجالي واسع صيتي ذايع بره أرضي

زي الصاروخ الارض الجو مش بهدي

هتخش معايا مقارنة هتخسر مش هتعدي

انا طالع من خناقة مخدتش فيها خدش

الناس قالوا انه مات لكن طلع ما ماتش

تضربني بطلقة في ضهري يا غبي دي ماجتش

سهل انك تنزل تلعب صعب تكسب ماتش

ولو عالعافية ورايا مافيا مافيا مافيا

بس ملناش في الأذية ذية ذية ذية

من جوايا نية صافية صافية صافية صافية

وبيضة مية مية مية

انا الي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه

ماهو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا ايه

وياللي بيتكوا من إزاز لازم تحافظوا عليه

لو شوفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه

والجدير بالذكر أن كلمات أغنية مافيا محمد رمضان 2019 كتبها إسلام شندى وكانكا ومحمد الفنان، ولحنها إسلام الأبيض ومونتى، وتوزيع شركة ديزل، هندسة صوتية هانى محروس، وإخراج ياسر سامى، وكالعادة تصدرت كلمات أغنية مافيا محمد رمضان 2019 محركات البحث في جوجل.