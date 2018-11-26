كلمات أغنية تتر مسلسل العاصوف الرائعة نقدمها لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث تعتبر كلمات أغنية تتر مسلسل العاصوف من أكثر كلمات الأغاني في محركات البحث، وذلك لروعة الأغنية والنجاح الكبير الذي حققته منذ أن تم طرحها، حيث قدم الفنان السعودي “راشد الماجد” أغنية تتر مسلسل العاصوف للجماهير في رمضان 2018، وقد حققت الأغنية نجاح ملحوظ وقتها، ولا تزال محل إهتمام من قبل الكثير من المتابعين وعشاق الطرب العربي حتى الآن.

كلمات أغنية تتر مسلسل العاصوف من تأليف الشاعر “خلف الحربي” وغناء الفنان “راشد الماجد” وتلحين العظيم “ناصر الصالح” والأغنية تعرف باسم تتر مسلسل العاصوف، وقد قام الفنان راشد الماجد بطرح الأغنية كذلك على قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.

كلمات أغنية تتر مسلسل العاصوف

كلمات أغنية تتر مسلسل العاصوف نقدمها لكم، وذلك بعد أن لاقت الأغنية التي قدمها الفنان “راشد الماجد” نجاح كبير، حيث تم طرح الأغنية في رمضان 2018، والأغنية لاقت استحسان من الكثير من المتابعين، إليكم كلمات أغنية تتر مسلسل العاصوف.

الله يا وقت مضى .. لو هي بايدينا ما يروح والله يا عمر قضى .. بين الاماني و الجروح الله يا وقت مضا .. لو هي بايدينا مايروح والله يا عمر قضا .. بين الأماني والجروح قولوا لجدران البيوت .. كنا حبايب و قصارا و اليوم ما للحب صوت .. ما حد عن الثاني درا قولوا لجدران البيوت .. كنا حبايب وقصارا و اليوم ما للحب صوت .. ماحد عن الثاني درا هبت رياح من شمال .. هبت رياح من جنوب فجاة ولا عطتنا مجال .. و عاصوفها هز القلوب كل شى تغير و انقلب .. وما عاد نشبه نفسنا نركض ويسبقنا التعب .. وضاعت ملامح امسنا كلش تغير وانقلب .. وما عاد نشبه نفسنا نركض و يسبقنا التعب .. و ضاعت ملامح أمسنا الله لو ان السنين .. ترجع ليا هب الهوا ويرجع زمان الطيبين .. وايامنا الحلوة سوا الله لو إن السنين .. ترجع ليا هب الهوا و يرجع زمان الطيبين .. و أيامنا الحلوة سوا والله يا وقت مضى .. لو هي بايدينا ما يروح

كلمات أغاني

ظهرت خلال الفترة الأخيرة أيضًا هذا العام العديد من الأغنيات التي حققت نجاح رائع على المستوى المحلي، وذلك بعد طرحها مباشرة، ومن بين تلك الأغنيات أغنية قافل والتي قدمها المطرب الرئع نور الزين، وكذلك أغنية وعد مني والتي قدمها العظيم رامي صبري، ونظرًا لشهرة تلك الأغنيات وكثرة البحث عن كلماتها، فإننا نقدمها لكم من خلال تلك الموضوعات، تابعونا للمزيد.

أبطال مسلسل العاصوف

ليلى السلمان ناصر القصبي حبيب الحبيب عبد الإله السناني حمد المزيني

وقد أدى الأغنية الفنان راشد الماجد، الذي يعد أحد أشهر مطربي الخليج، وقد ولد في البحرين، وقد شارك من قبل في غناء تتر مسلسل لا للزوجات، والذي كان يقوم بدور في بطولته شاركه فيه ناصر القصبي.

ومسلسل العاصوف هو مسلسل تليفزيوني سعودي، تم إنتناجه عام 2017، وهو مسلسل ماخوذ عن رواية “بيوت من تراب” والتي كتبها الراحل “عبد الرحمن الوابلي”، وهو أحد مسلسلات الدراما الإجتماعية، التي تقدم صورة للمجتمع السعودي في السبعينات.