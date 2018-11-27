كلمات أغنية “باين حبيت” لعمرو دياب ومارشميلو .. كلمات أغنية “دا لو اتساب” كاملة من ألبوم كل حياتي

كلمات أغنية “باين حبيت” لعمرو دياب ومارشميلو فقد طرح عمرو دياب اليوم البرومو الخاص بأغنيته الجديدة “باين حبيت”، وذلك من خلال الألبوم الجديد للهضبة والذي يتم طرحة تحت مسمى “كل حياتي”، أما عن أغنية “باين حبيت” والتي يتعاون فيها الهضبة عمرو دياب مع ألدي جي العالمي والشهير “مارشميلو”،حيث أعلن سابقا عن تعاون بين الهضبة في ألبوم عمرو دياب الجديد، أما عن كلمات الأغنية:فيبدأ مطلعها: باين حبيت أبوة أنا حبيت

حبيت الدنيا اللي بتضحكلي معاك على طول

وبشوف الفرحة اللي تخليني في عينيك أقول

ومن الجدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة، لطرح أخدث ألبوماته العنائية تحت عنوان “كل حياتي”، وكان قد تم الانتهاء من خمسة أغاني منه، وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب على سبيل الدعاية بشكل رسمي ». وعناوين هذه الأغاني هي:

أغنية «ده لو إتساب»

أغنية «تعالي»

أغنية «كل حياتي»

أغنية «هدد»

أغنية «يتعلموا»

ومن الجدير بالذكر ما أعلنه الموسيقار ولاعب DJ الشهير “مارشميلو”، فقد أعلن عن طرح أغنية جديدة من الالبوم الغنائي الجديد لعمرو دياب، خلال الأسبوعالمقبل، وأعلن “مارشميلو” الأغنية محل التعاون بين الهضبة ومارشميلو هي أغنية “باين حبيت”.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن مارشميلو، قد صرح يوم الأحد الماضي، على التعاون مع الهضبة في أغنية “كل حياتى” ضمن أغاني الألبوم الجديد، والذي من المقرر طرح الألبوم الجديد مطلع أكتوبر المقبل، كما صرح “مارشميلو”، من خلال صفحته الشخصية على توتير “الأغنية التي جمعتني مع عمرو دياب، هي من الأغاني المفضلة لدى، ولا أعتبرها أغنية للرقص عليها لكنها قصة حب“.

هذا وقد كشف مارشميلو، عن تعاونه مع عمرو دياب رغم التكتم الشديد من الهضبة عن الإعلان عن هذا التعاون، إلا أن مارشميلو فاجأ عمرو دياب بالإعلان عن تعاونهما المشترك، إلا أنه لم يكشف التفاصيل الكاملة لهذا التعاون، فقد أعلن مارشميلو عن نوع من الموسيقى الإلكترونية البعيدة عما قدمه عمرو دياب سابقا، ومن المتوقع أن يكون هذا التعاون أحد أهم أغاني ألبوم “كل حياتي“.

Do it for the culture. Marshmello x @amrdiab what an honor 🙏🏼 Bayen Habeit coming this week! @anghami pic.twitter.com/NfThsk5rdK — marshmello (@marshmellomusic) September 24, 2018

كلمات أغنية “باين حبيت” لعمرو دياب ومارشميلو

أبوه أنا حبيت حبيت الدنيا اللى بتضحكلى معاك على طول

باين حبيت أبوه أنا حبيت وبشوف في عينيك الفرحة اللي تخليني بقول

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كلمات أغنية “دا لو اتساب” كاملة من ألبوم كل حياتي

ده لو أتساب لا ده يجيلي تعب أعصاب

ده لو أتساب ليلة ليلتين أنا أعيش في عذاب، طب وأعمل أيه

في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين

ليلي ياعين لا كده جنان لا مش إعجاب، طب وأعمل أيه

أنا عمر ما حد خطفني كده، وأخدني حبة حبة

في حاجات مش ممكن تستخبي، ما بين أتنين أحبة

في دلع متشال لحبيبي وحنية من غير حساب

طب وأعمل أيه

ده لو أتساب لا ده يجيلي تعب أعصاب

ده لو أتساب ليلة ليتلين أنا أعيش في عذاب

طب وأعمل أيه

الليلة فوق عدي قمر من كتر الشوق شدني

ليه كل ما أقرب منه أروق، طب وأعمل أيه

مين مسؤل عن ألي حصلي ما حد يقول

ده كده كتير ده الفرح بينه علي وصول

أنا عمر ما حد خطفني كده، وأخدني حبة حبة

في حاجات مش ممكن تستخبي، ما بين أتنين أحبة

في دلع متشال لحبيبي وحنية من غير حساب، طب وأعمل أيه

ده لو اتساب لا ده أنا يجيلي تعب أعصاب

ده لو اتساب ليلة ليلتين أنا أعيش في عذاب

طب وأعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين

ليلي يا عين لا كده جنان لا ده مش إعجاب

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