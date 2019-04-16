كلمات اغنية “مقدرش ع النسيان” للهضبة ” عمرو دياب”

قام الهضبة “عمرو دياب” مؤخراً بطرح أغنية « مقدرش ع النسيان »، على قناته الخاصة على «يوتيوب وانستجرام »، ولاقت استحسان كل مُحبي « الهضبة »، وشهدت عدد كبير من المشاهدات على « يوتيوب ».

كلمات الأغنية: مقدرش ع النسيان ولو طال الزمن

دايماً علي بالي وعُمري مانسيت

يا ما قالي إحساسي هانرجع فيه أمل

وبقلبي غنيتلك آه وفي دروبك مشيت أنا لسه عايش ليك قلبي ليك بيحِن

وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت

إزاي حبيبي أنساك ومن غيرك أحنّ

عايش على الذِكرى وعُمري مانسيت

مقدرش ع النسيان ولو طال الزمن

دايماً علي بالي وعُمري مانسيت إرجعلي زي زمان مفيش وقت لزعل

أيامنا وحشاني إرجع مِستنى إية

قُولي اعمل ايه تاني أكتر م اللي اتعمل

بُعدك علي عيني ومش قادر عليه أنا لسه عايش ليك قلبي ليك بيحن

وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت

إزاي حبيبي أنساك ومن غيرك أحنّ

عايش على الذِكرى وعُمري مانسيت

الشاعر: تركي آل شيخ

ألحان: عمرو مصطفي

توزيع: أسامة الهندي

مهندس صوت: أسامة الهندي

جيتار: روكيت

كلارينيت: محمد حمدي

تسجيل: استوديوهات ناي – EMF

إنتاج: شركة ناي – عمرو دياب

ولا تعتبر هذه الأغنية هي التعاون الأول بين « الهضبة » « وتركي آل شيخ »، بل هناك عدة أغاني في الألبومات السابقة منها أغنيتين « أجمل عيون وأحلى حاجة » في ألبوم « معدي الناس ».

وأغنية « هدد » في ألبوم « كل حياتي ».

وأغنية « بحبك أنا » سنجل.

الشاعر تركي آل شيخ تعاون مع كثير من المطربين منهم:

المطرب محمد عبده أغاني « بس لحظة، أُخت النهار، أخطيت في حقك ».

المطرب رابح صقر اغاني « هذا دمي، عثراتي، ماني مصدق، الصمت، على كيفك، كافي كبر، فرصة عمر ».

المطرب كاظم الساهر أُغنية « كل العشق ».

المطرب ماجد المهندس أغاني « وين وين، أميرة، عساك عالقوة، الدنيا دوارة، أنا للآن، علي قدومك، إلى متى ».

المطرب راشد الماجد أغانى « الله يسامح قلبك، أكتر شخص بالدنيا، أنا أنا ».

المطربة أنغام أغاني « إمتي أفرح، بخاف أفرح ».

المطرب محمد حماقي أغنية « خًدني إليك ».

والملحن عمرو مصطفى تعاون مع « الهضبة عمرو دياب » في العديد من الأغاني من ألحانه ومنها « خليك فاكرني، العالم الله، بعترف، اعمل ايه، يا حبيبي لا، أكتر واحد، قلت أية، صدقني خلاص، أحبك أكرهك، كلهم، ليلي نهاري، وحشتيني، قصاد عيني، إلا هي، وماله، الله لا يحرمني منك، قدام عيونك، بتخبى ليه، نقول أيه، الليلا دي، وفهمت عنيك، وياه، بقدم قلبى، الله علي حُبك إِنت، عينى وأنا شايفه، قلبي أتمناه، أجمل عيون، الفرحة الليلة، تعالي، يتعلموا، باين حبيت، يا ساحر، يا ملاك الحسن، بحبك أنا ».

← آخر خبر: