كلمات اغنية حكم ضميرك ماجد المهندس 2018

كلمات أغنية حكم ضميرك ماجد المهندس 2018، طرح الفنان العراقي ماجد المنهدس أحدث أعماله الغنائية حملت عنوان “حكم ضميرك” وذلك عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات الشاعر الجادل وألحان الموسيقار “ياسر بو علي” والتوزيع الموسيقي هشام السكران إنتاج شركة روتانا وإخراج عبدالإله الدليم، الاغنية تخطت حاجز ال 10 مليون مشاهدة على اليوتيوب حتى الآن منذ نزولها في 28 يوليو الماضي ونالت الأغنية رواج واعجاب محبي الفنان ماجد المهندس ومحبي الطرب بصفحة عامة.

نبذة عن المطرب ماجد المهندس:

ماجد المهندس هو مطرب ومغني عراقي ويحمل الجنسية السعودية من 2010 من مواليد 1971، ولد في مدينة بغداد العراقية، اهتم من الفن منذ صغره ولكن لاقى معارضة من أهله على ذلك، ولكنه كان لديه رغبة في إثبات ذاته ونجح في ذلك بالفعل حيث انتجت له شركة الخيول أول أعماله وبعدما انتجت شركة الخيول له ثلاث البومات وحققت نجاحاً كبيراً، انتقل المهندس إلى شركة روتانا التي يمتلكها الوليد بن طلال وزادت شهرته الفنية مع شركة روتانا.

ألبومات ماجد المهندس:

البوم مو بس حبك الذي صدر عام 2000 من إنتاج شركة الخيول يحتوي على 10 أغاني.

الذي صدر عام 2000 من إنتاج شركة الخيول يحتوي على 10 أغاني. ألبوم انت تجنن الذي صدر عام 2001 من إنتاج شركة الخيول يحتوي على 8 أغاني.

الذي صدر عام 2001 من إنتاج شركة الخيول يحتوي على 8 أغاني. البوم دقات قلبي الذي صدر عام 2002 من إنتاج شركة الخيول يحتوي على 10 أغاني.

الذي صدر عام 2002 من إنتاج شركة الخيول يحتوي على 10 أغاني. البوم واحشني موت الذي صدر عام 2005 من إنتاج شركة روتانا.

الذي صدر عام 2005 من إنتاج شركة روتانا. البوم إنجنيت الذي صدر عام 2006 من إنتاج شركة روتانا ويحتوي على 14 أغنية.

الذي صدر عام 2006 من إنتاج شركة روتانا ويحتوي على 14 أغنية. البوم انسى الذي صدر عام 2008 من إنتاج شركة روتانا ويحتوي على 16 أغنية.

الذي صدر عام 2008 من إنتاج شركة روتانا ويحتوي على 16 أغنية. البوم اذكريني الذي صدر عام 2009 من إنتاج شركة روتانا ويحتوي على 12 أغنية.

الذي صدر عام 2009 من إنتاج شركة روتانا ويحتوي على 12 أغنية. البوم أنا وياك الذي صدر عام 2012 من إنتاج شركة روتانا ويحتوي على 17 أغنية.

الذي صدر عام 2012 من إنتاج شركة روتانا ويحتوي على 17 أغنية. واخر البوماته كان الدنيا دوارة الذي صدر في مطلع هذه السنة من إنتاج شركة روتانا يحتوي على 24 أغنية.

كلمات اغنية حكم ضميرك

غناء:ماجد المهندس

كلمات الأغنية: الجادل

ألحان الأغنية: ياسر بو علي

ودي احكي معك واحكم ضميرك، وانت جاوبني واكسب فيني اجراً يوم كنت الحين عابر مثلي غيرك ليه احس لك وسط القلب قدراً كيف ما اعرفك واشعر بي اسيرك، وليه افكر فيك صبح والليل وفجراً وليه احسك طيب وكثير خيرك، وليه اشعر انك الاوسعنا صدراً كيف ما اعرفك واشعر بي اسيرك، وليه افكر فيك صبح والليل وفجراً وليه احسك طيب وكثير خيرك، وليه اشعر انك الاوسعنا صدراً ودي احكي معك واحكم ضميرك، وانت جاوبني واكسب فيني اجراً يوم كنت الحين عابر مثلي غيرك ليه احس لك وسط القلب قدراً وليه رابطني مصيري في مصيرك، وليه ابنيلك في جوف الروح قصراً وليه رابطني مصيري في مصيرك، وليه ابنيلك في جوف الروح قصراً وليه عندك اسكت بوصف الكثيرك، وليه قدام الملا اوصفك جهراً ودي احكي معك واحكم ضميرك، وانت جاوبني واكسب فيني اجراً يوم كنت الحين عابر مثلي غيرك ليه احس لك وسط القلب قدراً ليه عيني ما قوت ابقى ضريرك، وليه انا الحين اكتب فيك شعراً هذا اسمه ايش جعل ربي نصيرك انصر احساسي واذا احترت عذراً ودي احكي معك واحكم ضميرك، وانت جاوبني واكسب فيني اجراً يوم كنت الحين عابر مثلي غيرك ليه احس لك وسط القلب قدراً طيب اسمحلي من الاخر اصيرك ثم اعشيك فيك واحبك وشكرا.

فيديو كليب اغنية حكم ضميرك

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