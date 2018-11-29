كلمات اغنية بيت كبير من البوم “ليا نظرة” تامر عاشور

كلمات اغنية بيت كبير، اغنية بيت كبير من البوم ليا نظرة لتامر عاشور من أفضل أغاني الألبوم الذي نشر في مطلع عام 2011، ومازال عشاق تامر عاشور يبحثون عن كلمات اغنية بيت كبير إلى لحد الآن رغم مرور ما يقرب من ثمانية سنوات على نشرها لإعجابهم الشديد بها وبكلماتها الجميلة، الأغنية من كلمات عمرو يحيى وألحان أحمد عمار ومن إنتاج شركة روتانا، البوم “ليا نظرة” أعتلى قمة مبيعات سوق الكاسيت، وأعلى نسبة تحميل على الانترنت، وأعلى نسبة استماع ويضم الالبوم 12 أغنية وهم:

مفيهوش غلطه هقدر يا اهلا ليا نظرة اخر مقابلة ناسي شكلها هو أنا بستسلم وليه بعدين بيت كبير مستبيع مبتهزش معلش

كلمات اغنية بيت كبير

والآن سوف نستعرض معاً كلمات أغنية بيت كبير من البوم ليا نظرة لتامر عاشور التي أعجبت الكثير من الأشخاص وتركت بصمة لدى محبي تامر عاشور.

انت ياللي خت قلبي من الزمان ومن اللي في

خت قلبي للدنيا تانية احلى من اللي حلمت

احلى عمر انا عيشته جنبك والحنان عندك كتير

هو في كده زي قلبك لسه فيه في الدنيا خير

عمري ما انسا قبلك كنت في ايه ومعاك بقيت انا ايه

انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي

هفضل يا حبيبي معاك وهعيش واموت بهواك

انا ليا مين غيرك حبيب عمري ياما عيشت اتمنا قبلك ياللي زيك مش كتير

مش مجاملة عشان بحبك ده انت ليا حاجات كتير

هيا كام مرة هقابل حد بيحب بضمير

حد عاش عمره عشاني قلبه ليا بيت كبير

عمري ما انسا قبلك كنت في ايه ومعاك بقيت انا ايه

انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي

هفضل يا حبيبي معاك وهعيش واموت بهواك

انا ليا مين غيرك حبيب عمري

وينتظر جمهور الفنان تامر عاشور بفارغ الصبر ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يخرج إلى النور قريباً وكان قد أعلن تامر عاشور من خلال صفحته على فيس بوك عن اسم الألبوم وهو بعنوان “أيام”، وقال ايضاً تامر عاشور على صفحته على الانستغرام “إن شاء الله هتشوفو احلى فيديو كليب السنه دي” ليزيد من شغف جمهوره الذي يطالبه بسرعة نزول الألبوم.

قدمنا لكم متابعي موقع نجوم مصرية من خلال هذا المقال كلمات أغنية بيت كبير من البوم ليا نظرة لتامر عاشور 2011.