كلمات اغنية احمد كامل مبقتش اخاف 2019

أحمد كامل (ابن الليل) هو شاب مصري من دار السلام، عمره 26 عاما خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة بدأ مشواره الفني مغني راب وهو عمره 13 عاما، ثم أكتشف موهبته عن طريق صديقه له بورشة غناء وتعليم الموسيقى بدار الأوبرا المصرية، وطلبت منه الغناء فغنى وكان ردها مفاجأة بالنسبة له وهو أنه يتمتع بصوت و حنجرة مختلفة تؤهله للغناء.

بدأ أحمد كامل مشواره من الصفر بمايك رخيص غنى به أغنية (يا ليل) وكان صداها نقطة تحول كبيرة له، وأغنية (مبقتش اخاف) التي زادت من شهرته اليكم الكلمات :

كلمات اغنية (مبقتش اخاف) احمد كامل

توهتي وخليتي الحياة تبقى صعبة

ولسا بشكيكي لليل

عمري لو دايم اخافك تروحي وتنزل دموعي يا عين

قلبي اللي عاش جوه منك مكسور الجناح وما بيطير

زي اللي كان بيخاف وبقي ابن ليل

بيخاف وبقي ابن ليل

خوفتي تخليني ابقي كارهك

وعارف يا قلبي انه صعب

عمرك بيعدي امبارح وشايفك ضفايرك وضحكك ولعب

كبرتي وقويتي واول ما خنتي اختارتيني أكون الضحية

مكنتش مصدق بقول ازاي مبقتش هي

خلاص مبقتش هي

اخترتي الطريق

مشيتي لبعيد

الوقت بيفوت بالبطئ

العمر بيديق

مليت اكون وحيد

فراقك بيوجع بيزيد

مبقتش اخاف من الليل

كنتي سندي وامي وحضنك بيدفي الحياة مبتحلاش الا فيه

الوقت بيعدي قالولي انك كرهتي مع اني حبيتك كتير

وشوفتك في حضنه بتقولي الكلام اللي قولتي متقالش الا ليك

اراهن بعمري لو حتي كان حبك وان انتي مكانك كتير

مبقتش اخاف من الليل

بيخاف وبقي ابن ليل.

أحمد كامل واجه الكثير من الصعوبات والتحديات والكثير من الأنتقادات الهادمه لكنه لم ييأس وأستمر في التقدم للأمام فهو مثال للشخص الناجح.

بالرغم من أن أحمد كامل لم يدرس الموسيقى وليس أكاديمي هو من يلحن ويكتب كل الأغاني، وصديقه (اسلام شيتوس) هو من يقوم بالتوزيع ونجد معظم أغانيه تحمل الطابع الحزين يقول لأن كلماته نابعة عن تجربة حقيقية له أو لأصدقائه.

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