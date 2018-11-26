كلمات أغنية 100 وش غناء الفنان الكبير “تامر حسني” نقدمها لكم مكتوبة كاملة من خلال موقعنا، موقع نجوم مصرية، حيث يعتبر الفنان تامر حسني واحد من أفضل الفنانين والمغنيين في الوطن العربي، حيث شارك الفنان في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، كما يتميز بصوت عذب فريد من بين الكثير من الأصوات، وجاءت أغنية 100 وش التي أطلقها تامر حسي مؤخرًا محققة نجاح كبير، مضيفة المزيد من التقدم في مسيرة الفنان الكبير.

وشارك الفنان “تامر حسني” في آداء الأغنية كلا من “المطرب دياب أحمد شيبا ومصطفى حجاج”، وهي ضمن ألبوم تامر حسني الذي أصدره في 2018 تحت اسم “عش بشوقك”، ومع ارتفاع أعداد الفنانين الذين قاموا بالمشاركة في الكليب، فإن الكليب من المنتظر أن يحقق نجاح كبير غير مسبوق.

كلمات أغنية 100 وش

كلمات أغنية 100 وش نقدمها لكم للفنان الكبير “تامر حسني” والتي حققت نجاح كبير وإعجاب، لاسيما أنها قد تكللت بانتظار من قبل الكثير من المعجبين والمتابعين، وهي جزء من الألبوم الذي ضم الأغنيات التالية “حلم سنين وعيش بشوقك وإنت معايا و100 وش”، إليكم كلمات أغنية 100 وش الرائعة.

أعزائي الغدارين إللي غدروا بمحبتنا روحوا رب العباد يديكوا على قد نيتكوا من نحيتنا من كتر الناس إللي بـ 100 وش وحشونا الناس إللي بوشين سامحونا غلطنا خلاص معلش حرمنا خلاص إحنا آسفين الله أم أحفظنا من القريب قبل الغريب واحفظنا من اللي حافظنا وكارهنا وعامل حبيب ياه سواد سواد مفيش رحمة والطيبةتاهت في الزحمة حلوة ومرة كنا سوا وقلوبكم بيناكانت تحس قولولنا ليه دلوقتي ليه بنشوفكوا في الحلوة وبس وش لوشين عادي وايه يعني على الأقل كانوا واضحين وشين وشين عادي وايه يعني بس كانوا بني أدمين فين الصحاب؟ فين الأمان مش إنت صاحبي ولا حبيبي بتاع زمان بتبقى جنبي بتشكر فيا وباين في عكس الكلام أنا كل يوم بفكر بعدتوا عنا ليه مبعرفش أنام لحد ما جت في دماغي دعوة أمي لما كانت تدعيلي وتقولي روح يا ابني يبعد عنك ولاد الحرام

هناك أيضًا كلمات أغنية راح ونساني ذاك الأناني الرائعة للفنان “عبدالله الحشرمي”، وكلمات تتر مسلسل العاصوف للفنان “راشد الماجد”.

ألبوم عيش بشوقك

قام الفنان تامر حسني بطرح ألبومه الجديد عيش بشوقك في أغسطس الماضي من العام الجاري 2018، وقد نجح الألبوم في تحقيق انتشار كبير جدًا وشهرة واسعة، حيث وصل الألبوم إلى قمة النجاح ونال إعجاب الكثير من متابعي الفنان الرائع، وألبوم عيش بشوقك للفنان “تامر حسني” يضم 13 أغنية من بينها :

لولااك حبيبي. قابلتيني. ناسيني ليه. كفياك أعذار. عيش بشوقك. وأخيرًا. وأنت معايا. حكايات الحب. تمن اختيار. ورد صناعي. ولا يوم من أيامه. 100 وش. حلم سنين.

وقد تمكنت أغنية 100 وش من تحقيق نسبة مشاهدات تخطت الأربع ملايين خلال أيام من طرح الكليب، وهي تعد طرازًا جديدًا شارك به الفنان تامر حسني، إذ أنه لا يعد أحد المطربين الشعبيين، إلا أنه تمكن من مشاركة أحمد شيبة ومصطفى حجاج غناء أغنية شعبية بالدرجة الأولى، وهو ما يحسب له كمطرب قادر على آداء جميع الأغاني بقوالبها وأشكالها المختلفة.

الأغنية من كلمات تامر حسني، وقام بتلحينها تامر حسني أيضًا، ويشاركه محمد الصاوي، ويعتبر نجاح أغنية 100 وش امتدادا لنجاح ألبوم عيش بشوقك، والذي تم بعد إصداره عرض فيلم البدلة، والذي تشارك تامر حسني بطولته مع أكرم حسني وأمينة خليل وباقة من ألمع نجوم السينما.