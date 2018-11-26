كلمات أغنية يا صيف يا صيف آداء عبدالباسط حمودة وأب حفيظة نقدمها لكم مكتوبة كاملة من خلال هذا المقال، والأغنية من إعلا أورانج الشهير لصيف 2018، وقد لاقت الأغنية نجاح كبير نظرًا لآدائها الرائع من قبل المطرب الشعبي “عبدالباسط حمودة” والذي قدمها بأسلوبه البسيط والمحبب لدى الكثير من المعجبين والمتابعين، حيث يعتبر “عبدالباسط حمودة” الآن واحد من أساتذة الفن، وقد تمكن خلال مسيرته المهنية من تحقيق نجاحات كبيرة جدًا وشهرة واسعة، وذلك بالمقارنة بالمغنيين الشعبيين في الوطن العربي.

هذا وقد تمكنت أغنية يا صيف يا صيف التي كانت جزء من إعلان شركة الاتصالات أورانج من تحقيق نجاح كبير بعد طرحها، وتجاوزت أعداد المشاهدات الملايين، وقد أدى الأغنية عبدالباس حمودة مع تدخل من أبوحفيظة الشخصية التي اشتهرت مؤخرًا، ولاقت الأغنية كذلك صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية يا صيف يا صيف

كلمات أغنية يا صيف يا صيف من آداء المطرب الشعبي العظيم “عبد الباسط حمودة” بالاشتراك مع “أبو حفيظة” نقدمها لكم مكتوبة كاملة من خلال هذا المقال، خاصة بعد أن نجحت الأغنية في تحقيق نجاح عظيم وباهر منذ طرحها في الأسواق، وكذلك حازت على شهرة واسعة وأصبحت من أكثر كلمات الأغاني في محركات البحث، إليكم كلمات أغنية يا صيف يا صيف.

يا ناس يا ناس الدنيا ضاربة في العالي

رملة وبحر وشمسية ولا على بالي يلف الزمان ويدور والصيف يجي عليه الدور

ما الصيف خلاص بقا غالي خد تعالى وقرب صيفنا كله مكهرب

صرف مبيخلصشي من هدومنا هنهرب جو حر نار شمس ليل نهار

يلا بينا ع الإمة يا صيف يا صيف دهب يا صيف

يا صيف يا صيف رصيد يا صيف يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ دهب يا صَيَّفَ

يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ رَصِيد يا صَيَّفَ حضرت شنطة عوامة بطة

كله تمام التمام تصرف كتير الصيف يطير

اخرك في البانيو تنام لو غالي صيف ماهو مش بكيفك

وفر فلوسك حرام جاين نهد بعروض تخض

شمرلي ركبك اوام يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ دهب يا صَيَّفَ

يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ رَصِيد يا صَيَّفَ قنديل بيلسع الشعر يلمع

ادهن جسمك بالزيت ركز شوية دي عروضنا جاية

مليانة دهب ورصيد يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ دهب يا صَيَّفَ

يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ رَصِيد يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ دهب يا صَيَّفَ

يا صَيَّفَ يا صَيَّفَ رَصِيد يا صَيَّفَ

يمكنكم أيضًا الإطلاع على كلمات الأغنيات التالية، والتي لاقت نجاح كبير واستحسان بعد طرحها بفترة قصيرة:

أبو حفيظة

ظهرت شخصية أبو حفيظة للمرة الأولى على قناة موجة كوميدي في عام 2008، وشخصية أبو حفيظة واحدة من الشخصيات الكوميدية التي ظهرت في تلك الفترة، والتي يقوم بتأديتها المذيع “أكرم حسني”، وقامت شخصية أبو حفيظة بتقديم مجموعة من البرامج الساخرة منها “نشرة أخبار الخامسة والعشرون” وكان أولى البرامج التي يقوم بتقديمها، تلاها برنامج الكابوس وغيرة من البرامج الساخرة الأخرى التي تم تقديمها على قناة موجة كوميدي، ومع نجاح البرامج الساخرة وشهرة شخصية أبوحفيظة، فقد جعل المذيع “أكرم حسني” تلك الشخصية بمثابة شخصية عامة شاركت في عدد من البرامج والأعمال، آخرها إعلان اورانج وأغنية يا صيف يا صيف.

ولم يكن آداء أكرم حسني وعبد الباسط حمودة هو السبب الوحيد لنجاح أغنية يا صيف يا صيف، بل كلماتها المميزة والقريبة من الاوضاع العامة لأغلب الأسر المصرية، جعلت أغنية يا صيف يا صيف على مقدمة الأغاني الشعبية، إذ عبرت الأغنية عن أن المصيف للأسرة المصرية باتت تكاليفه باهظة، ولا يتحملها الكثيرون.

وبعد نجاح فيلم البدلة التي شارك أكرم حسني بطولته مع الفنان تامر حسني، يستعد أكرم حسني لتصوير فيلم جديد من بطولته، إلا أنه لن يشارك في سباق الدراما الرمضاني العام القادم، وذلك حسبما تم تداوله من أنباء حتى هذه اللحظة.