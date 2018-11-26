كلمات أغنية وعد مني للفنان “رامي صبري” نقدمها لكم من خلال هذا المقال من موقع نجوم مصرية، حيث يبحث الكثير من معجبي ومتابعي الفنان رامي صبري عن كلمات أغنية وعد مني والتي تم إطلاقها في 2015 ضمن 10 أغنيات للفنان رامي صبري في ألبومه أجمل ليالي عمري، والذي حقق وقتها نجاح كبير وسلط الضوء على الفنان رامي صبري، ومنحه المزيد من المعجبين والمتابعين.

هذا ويبحث الكثير من متابعي الفنان “رامي صبري” عن أغنياته التي أطلقها في السوق ضمن ألبومهته مكتوبة، وسنقوم خلال هذا المقال بنوفير كلمات أغنية وعد مني، كما سنقوم بتحديث محتوى المقال بصورة مستمرة بأجدد ما يتعلق بالفنان رامي صبري، وكذلك أغنياته التي أطلقها مؤخرًا وكذلك الأغنيات التي يعمل عليها خلال الفترة الحالية، حيث يعتبر رامي صبري واحد من النجوم الكبار الذي ذاع سيطهم خلال الفترة الأخيرة وجنوا الكثير من النجاح.

كلمات أغنية وعد مني

أغنية وعد مني واحدة من الأغنيات المميزة التي أطلقها الفنان “رامي صبري” ضمن ألبومه أجمل ليالي عمري في 2015، والأغنية قد حققت وقتها نجاح كبير ولاقت إعجاب من قبل الكثير من المتابعين، وعلى الرغم من مرور 3 سنوات على إطلاق الألبوم، إلا أن الكثير من المتابعين لا يزالوا يبحثون حتى الآن على كلمات الأغنية، إليكم كلمات أغنية وعد مني للفنان “رامي صبري”:

وعد مني مش هفكر نفسي بيك

بالسلامة روح ولا ندمان عليك

كل حاجة وليها وقت وتنتهي

وانت قبل ما تمشي حتى بقيت نسيك وعادي قلبي راضي بالفراق ايه يعني

ده بكره تبقى ذكرى ماضي عدى وراح

مفيش ما بينا أي حاجة هترجعني

ولما ابعد انا عنك اكيد هرتاح وعد مني مش هفكر في اللي فات

واللي كان بينا خلاص هعتبره مات

بعدي عنك في الحقيقة مهزنيش

ملكش قيمة عندي ولا ليك ذكريات وعادي قلبي راضي بالفراق ايه يعني

ده بكره تبقى ذكرى ماضي عدى وراح

مفيش ما بينا أي حاجة هترجعني

ولما ابعد انا عنك اكيد هرتاح

ورامي صبري هو مطرب مصري، وهو واحد من مطربي شركة جيت ستار،وهي الشركة المملوكة لطارق العريان، وقد بدأ رامي صبري مسيرته الفنية بالتلحين، وقد قام بتلحين الكثير من أغاني كبار النجوم في مصر مثل عامر منيب، وشيرين عبد الوهاب، ثم قامت شركةجيت ستار بإنتاج أول ألبوم غنائي له.

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