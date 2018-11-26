كلمات أغنية وأخيرًا للفنان العظيم “تامر حسني” مكتوبة كاملة نقدمها لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث يعد الفنان “تامر حسني” علم من أعلام الطرب في الوطن العربي، حيث نجح خلال مسيرته المهنية في تحقيق نجاحات متتالية للأعمال التي قام بطرحها للجمهور، وذلك منذ بدايته لمشوار الفن وحتى اليوم، وتنوعت أعمال “تامر حسني” بين الغناء وبين المشاركة في بعض الأعمال الدرامية والتي حققت نجاحات كبيرة هي الأخرى، كما شارك الفنان أيضًا في عدد من المسابقات الغنائية الشهيرة أهمها برنامج “The voice Kids” بالإشتراك مع الفنانة “نانسي عجرم” والفنان الرائع “كاظم الساهر”.

هذا ويمكن القول أن أغنية الفنان “تامر حسني” وأخيرًا، هي واحدة من الأغنيات الرائعة والناجحة والتي قد تم طرحها مؤخرًا، هذا العام 2018، وقد حققت الأغنية نجاح عظيم وكذلك ارتفعت نسبة مشاهدتها على اليوتيوب، وانتشرت الأغنية بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك، كما رددها المعجبين بشكل ملحوظ، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال كلمات أغنية وأخيرًا للفنان تامر حسني.

كلمات أغنية وأخيرًا

كلمات أغنية وأخيرًا للفنان تامر حسني نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيث نجحت الأغنية خلال الفترة الماضية في جذب أنظار المعجبين والمتابعين، وبالتالي أضافت نجاح جديد إلى سلسلة النجاحات التي حققها تامر حسني صاحب الصوت العذب خلال مسيرته المهنية، إليكم كلمات الأغنية كاملة:

واخيرا جه اليوم ابقى معاك .. شوف كام سنة بستناك ؟! ولا مرة تعبت و قولت دة حب خيال !! اتفرج بقى هعملك ايه ؟! .. انا قلبي حافظت عليه !! اوصفلك إيه مش لاقي كلام يتقال ؟!! وأخيرا جه اليوم أبقى معاك .. شوف كام سنة بستناك ؟! ولا مره تعبت و قولت ده حب خيال !! إتفرج بقه هاعملك ايه ؟! .. أنا قلبي حافظت عليه !! أوصفلك إيه مش لاقى كلام يتقال ؟!! هنحب حب عمر قلب حد ما حس بيه ! هتحكي الناس عليه .. هيقولوا شوفوا حبوا بعض قد ايه !! هانحب حب عمر قلب حد ما حس بيه ! هاتحكي الناس عليه .. هايقولوا شوفوا حبوا بعض اد إيه !! اتمنى نجوم السما تتجاب .. هي الفرصة دي تتساب ؟!! حبيت الدنيا معاك من اول يوم !! هـسهرلك بدل الليلة سنين .. مش محتاج ناس تانيين !! مين يقدر يسمع صوتك و يجيلوا نوم ؟! هنحب حب عمر قلب حد ما حس بيه ! هتحكي الناس عليه .. هيقولوا شوفوا حبوا بعض قد ايه !! هانحب حب عمر قلب حد ما حس بيه ! هاتحكي الناس عليه .. هايقولوا شوفوا حبوا بعض اد إيه !! اتفرج بقى هعملك ايه ؟! .. انا قلبي حافظت عليه !! اوصفلك إيه مش لاقي كلام يتقال ؟!! و اخيرا جه اليوم ابقى معاك .. معاااااك !!

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أغنية وأخيرًا واحدة من الأغنيات التي طرحها الفنان “تامر حسني” في أغسطس الماضي من العام الجاري، وقد جاءت الأغنية ضمن ألبومه “عيش بشوقك” والذي حققق نجاح كبير خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر من أكثر ألبومات تامر حسني نجاحًا على الإطلاق، إذ بلغ عدد مشاهدتها 4 مليون و40 ألف مشاهدًا، وذلك بعد أيام فقط من عرض فيلمه الأخير “البدلة”، وأغنية “واخيرًا” قالم بتأليف كلماتها عبد الرحمن شوقي، وهو الذي قام بتلحينها أيضًا، وقام بتوزيعها شريف مكاوي.

هذا وقد قامت زوجه الفنان “تامر حسني”، المغربية “بسمة بوسيل” بغناء وأخيرًا لزوجها الفنان تامر حسني على طريقتها الخاصة، ونشرت الفيديو على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل الفيديو الكثير من التعليقات وردود الأفعال من قبل المتابعين والمعجبين.

وقد حقق ألبوم عيش بشوقًا نجاحا باهرا، بعدها تم عرض فيلم البدلة، والذي قام تامر حسني ببطولته وبمشاركة أكرم حسني وأمينة خليل ومحمود البزواي ودلال عبد العزيز وآخرون، وتدور قصة الفيلم حول شخصية أكرم الذي يقوم بارتداء بدلة ضابط، وذلك في حفلة تنكرية، مما يوقعه في الكثير من المشكلاتوالمفارقات.