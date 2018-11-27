منذ أيام قليلة أطلق الفنان الأردني أدهم نابلسي أحدث أغنية له و هي أغنية هو الحب ، و هي الأغنية التي حققت نسب مشاهدة و إستماع كبيرة علي مواقع التواصل الأجتماعي، و علي موقع اليوتيوب .
حيث حققت أغنية هو الحب للمطرب أدهم نابلسي ما يتعدى 6 مليون مشاهدة في أيام قليلة، و نالت إستحسان الكثيرين من محبين المطرب أدهم نابلسي و لحرصنا علي تقديم كل ماهو جديد، و قدمنا كلمات أغنية ملكة جمال الروح لسلطان الطرب جورج وسوف فور صدورها، نقدم لكم اليوم كلمات أغنية هو الحب للمغني الأردني أدهم نابلسي .
أغنية هو الحب – أدهم نابلسي :
هو الحب، أحدث أغاني المطرب الأردني أدهم نابلسي ، و قام بعمل فيديو كليب مصور لها، و نشره من خلال قناته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي و موقع اليوتيوب، و حققت نسب مشاهدة كبيرة فور إصدارها.
و أغنية هو الحب من كلمات : علي مولي و من ألحان أدهم النابلسي
كلمات أغنية هو الحب أدهم النابلسي :
نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية، كلمات أغنية هو الحب للمطرب أدهم النابلسي
لما بتغيب عن وعيك و تعمل أشياء مش طبعك
لما فجأة تتغير يعني بتحب
لما ما فيك تفرق بين الوهم و المنطق
لما ما تقدر تفهم يعني بتحب
لِما بِتَغَيُّب عَن وَعَيّكَ وَ تُعْمِل أَشْياء مَشّ طَبَعَكِ
لِما فَجْأَةً تَتَغَيَّر يَعْنِي بتحب
لِما ما فِيكَ تَفَرَّقَ بِيِن أَلْوهُم وَ المِنْطَق
لِما ما تُقَدَّر تُفّهُم يَعْنِي بتحب
هُوَ الحُبّ منو عَشَرَة لا بيخلق بَعْدِ فَتْرَة
لِما ما فِيكَ تُسَيْطِر لحتى تُعَدّ لِلعِشْرَة
ع فِكْرَة الحُبّ مش إِحْساس متل ما مُفَكِّرهُ الناس
الحُبّ رَوَّحَ بِتَلَبُّسنا وَ مَن بَطُلَ وَقَتَّها أَشْخاص
هيدا هو الحب بيجي بلحظة بدق القلب بيدق القلب
هُوَ الحُبّ منو عَشَرَة لا بيخلق بَعْدِ فَتْرَة
لِما ما فِيكَ تُسَيْطِر لحتى تُعَدّ لِلعِشْرَة
و أغنية هو الحب للمغني الأردني أدهم نابلسي موجودة الآن، و يمكنكم الأستماع إليها و الأستمتاع بالفيديو المصور لها، عبر قناة أدهم النابلسي علي موقع اليوتيوب .
و يسعدنا أن نتلقي طلبكم لكلمات أي أغنية قديمة أو حديثة، وسوف نقوم بتوفيرها في أقرب وقت من خلال موقعنا نجوم مصرية، الذي يحرص علي تقديم و متابعة كل ما هو جديد.
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