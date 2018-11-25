بعد سنين من الغياب، يعود إلينا سلطان الطرب جوج وسوف ، ليقدم أحدث أغانية و هي أغنية ملكة جمال الروح ، و هي الأغنية التي يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، ليفرح كل عشاق طربه و أغانيه التي عاشت لسنين طويلة .

و نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا نجوم مصرية كلمات أغنية ” ملكة جمال الروح” التي قام بطرحها من خلال تطبيق أنغامي، و عبر قناته علي موقع اليوتيوب، و حققت نسب مشاهدة و أستقبال كبير و ترحيب من محبين سلطان الطرب جورج وسوف.

أحدث أعمال جورج وسوف :

رغم عدم تقديمه لأغاني جديدة منذ فترة طويلة ، إلا أن سلطان الطرب جوج وسوف أحيا حفلة كبيرة، كانت في مدخل مدينة الشروق علي طريق مصر الإسماعيلية، و قدم فيها مجموعة متميزة من أروع اقدم خلال تاريخه الطويل، و أغاني قديمة و حديثة أسعدت لجمهور منها، أغنية طبيب جراح، بيسألوني عليك، و أغنية عادي يا دنيا، و غيرها من مجموعة متميزة من أغانية.

يقوم أيضا المطرب جورج وسوف بتسجيل أغنية جديدة له، و هي أغنية ” أمال أنا فين ” و هي الأغنية التي سوف يقوم بطرحها الفتره المقبله.

نبذة عن سلطان الطرب جورج وسوف :

جورج وسوف هو مطرب و مغني سوري، ولد في 23 ديسمبر عام 1961، عاش حياته بين سوريا و لبنان، و هو أب لثلاث أولاد وبنت هم : وديع، حاتم، و جورج و الابنه عيون، و بدأ حياته الفنيه و حبه للغناء منذ الصغر، حيث كانت بداية إنطلاقه غناء موال لوالده في إحدي الحفلات المدرسية، و أشتهر بعد ذلك و سافر إلي دمشق و قام بإحياء العديد من الحفلات و تقديم العديد من الألبومات الغنائية الرائعة .

و كان قد تعرض جورج وسوف لوعكه صحية خطيرة عام 2011، أدت لغيابه عن الفن لمدة ثلاث سنوات، و تركت أثرآ مازال معه حتي الان، حيث أنه أصيب بجلطه دماغية، سبب له شلل في نصفه الأيسر.

كلمات أغنية ملكة جمال الروح – جورج وسوف :

نقدم لكم كلمات أغنية ملكة جمال الروح أحدث ماقدم جورج وسوف ، و الأغنية من كلمات محمود عبد العزيز، و ألحان أمجد العطافي ، و قام بعمل فيديو مصور لها من إخراج جاد شويري .