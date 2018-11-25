بعد سنين من الغياب، يعود إلينا سلطان الطرب جوج وسوف ، ليقدم أحدث أغانية و هي أغنية ملكة جمال الروح ، و هي الأغنية التي يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، ليفرح كل عشاق طربه و أغانيه التي عاشت لسنين طويلة .
و نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا نجوم مصرية كلمات أغنية ” ملكة جمال الروح” التي قام بطرحها من خلال تطبيق أنغامي، و عبر قناته علي موقع اليوتيوب، و حققت نسب مشاهدة و أستقبال كبير و ترحيب من محبين سلطان الطرب جورج وسوف.
أحدث أعمال جورج وسوف :
رغم عدم تقديمه لأغاني جديدة منذ فترة طويلة ، إلا أن سلطان الطرب جوج وسوف أحيا حفلة كبيرة، كانت في مدخل مدينة الشروق علي طريق مصر الإسماعيلية، و قدم فيها مجموعة متميزة من أروع اقدم خلال تاريخه الطويل، و أغاني قديمة و حديثة أسعدت لجمهور منها، أغنية طبيب جراح، بيسألوني عليك، و أغنية عادي يا دنيا، و غيرها من مجموعة متميزة من أغانية.
يقوم أيضا المطرب جورج وسوف بتسجيل أغنية جديدة له، و هي أغنية ” أمال أنا فين ” و هي الأغنية التي سوف يقوم بطرحها الفتره المقبله.
نبذة عن سلطان الطرب جورج وسوف :
جورج وسوف هو مطرب و مغني سوري، ولد في 23 ديسمبر عام 1961، عاش حياته بين سوريا و لبنان، و هو أب لثلاث أولاد وبنت هم : وديع، حاتم، و جورج و الابنه عيون، و بدأ حياته الفنيه و حبه للغناء منذ الصغر، حيث كانت بداية إنطلاقه غناء موال لوالده في إحدي الحفلات المدرسية، و أشتهر بعد ذلك و سافر إلي دمشق و قام بإحياء العديد من الحفلات و تقديم العديد من الألبومات الغنائية الرائعة .
و كان قد تعرض جورج وسوف لوعكه صحية خطيرة عام 2011، أدت لغيابه عن الفن لمدة ثلاث سنوات، و تركت أثرآ مازال معه حتي الان، حيث أنه أصيب بجلطه دماغية، سبب له شلل في نصفه الأيسر.
كلمات أغنية ملكة جمال الروح – جورج وسوف :
نقدم لكم كلمات أغنية ملكة جمال الروح أحدث ماقدم جورج وسوف ، و الأغنية من كلمات محمود عبد العزيز، و ألحان أمجد العطافي ، و قام بعمل فيديو مصور لها من إخراج جاد شويري .
ملكة جمال الروح والعين والقلب
تيجي السنين وتروح انتي اللي جوة القلب
مَلِكَة جَمال الرُوح وَالعَيْن وَالقَلْب
تيجي أَلْسَنَيْنِ وَتُرْوِح أَنَّتَيْ اللَيّ جَوّهُ القَلْب
وانا لو اعيش عمري وحياتي من تاني
في لحظة هقول انتي اللي ملكاني
اه اه اه اه يا روح الروح
ضميني قلب وروح ياروح الروح
مَلِكَة جَمال الرُوح وَالعَيْن وَالقَلْب
تيجي أَلْسَنَيْنِ وَتُرْوِح أَنَّتَيْ اللَيّ جَوّهُ القَلْب
حبك اجمل حقيقة حبك اروع دفا
وعيونك البريئة بتعلمني الوفاحَبَكَ أَجْمَل حَقِيقَة حَبَكَ أَرْوَع دَفّاً
وَعُيُونكِ البَرِيئَة بتعلمني أُلُوفاً
تاخدني لدنيا تانية مفيهاش جرح وفراق
الناس زي الملايكة مبيظلموش عشاق
وَآناً لُو أُعِيش عُمْرِيّ وَحَيّاتِي مِن تَأْنِي
فِي لَحْظَة هقول أَنَّتَيْ اللَيّ مَلَّكانِي
آه آه آه آه يا رَوْح الرُوح
ضَمِينَيْ قَلَبَ وَرَوْح ياروح الرُوح
آه آه آه آه يا رَوْح الرُوح
ضَمِينَيْ قَلَبَ وَرَوْح ياروح الرُوح
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