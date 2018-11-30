كلمات أغنية مصلحتك – إيهاب توفيق 2019

طرح الفنان المصري إيهاب توفيق منذ أيام أغنية جديدة بعنوان مصلحتك ، ليعود إلي كل محبيه مرة أخري، بأغنية جديدة حققت نسبة مشاهدة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي ، و عبر موقع اليوتيوب فور عرضها من خلال قناة مزيكا Mazzika ، و أيضا بعد عرضها فورا علي شاشة التلفزيون.

و قام الفنان إيهاب توفيق بعمل فيديو كليب مصور لأغنيتة الجديدة مصلحتك، و يمكنكم مشاهدتها الآن عبر قناة مزيكا علي موقع اليوتيوب و علي شاشة القناة، و هو الفيديو الذي قام بتصويرة خارج مصر، من إخراج ياسر عصام.

أغنية مصلحتك للفنان إيهاب توفيق Ehab Tawfik :

تدور أغنية مصلحتك للفنان إيهاب توفيق، حول العلاقات بين الناس، و التضحية من أجل ناس لا يقدروا هذة التضحية، غيرها من العلاقات الإنسانية و العاطفية، التي جسدها الفنان المصري إيهاب توفيق من خلال أغنيتة الجديدة مصلحتك التي حققت نسب مشاهدة و إستماع كبيرة فور عرضها .

و بعد عرض أغنية مصلحتك للفنان إيهاب توفيق، طالبه جمهوره بتقديم الجديد دائما، حيث أنهم عبروا عن رغبتهم في أن يقوم الفنان إيهاب توفيق بتقديم ألبومات كاملة، و طالبوه بعدم الاختفاء مرة ثانية من الوسط الغنائي بسبب تاريخه الكبير، و أغانية الكثيرة الرائعة التي مازالت موجودة حتي الآن رغم إطلاقها من سنين.

كلمات أغنية مصلحتك – إيهاب توفيق :

نقدم لكم اليوم كلمات أغنية مصلحتك للفنان المصري إيهاب توفيق، مكتوبه و كاملة و ذلك بعد إطلاقها منذ عدة أيام.

و أغنية مصلحتك من كلمات : رضا المصري، و ألحان : أحمد الزناتي، و توزيع :أحمد الزناتي.