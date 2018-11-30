كلمات أغنية مصلحتك – إيهاب توفيق 2019

طرح الفنان المصري إيهاب توفيق منذ أيام أغنية جديدة بعنوان مصلحتك ، ليعود إلي كل محبيه مرة أخري، بأغنية جديدة حققت نسبة مشاهدة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي ، و عبر موقع اليوتيوب فور عرضها من خلال قناة مزيكا Mazzika ، و أيضا بعد عرضها فورا علي شاشة التلفزيون.
و قام الفنان إيهاب توفيق بعمل فيديو كليب مصور لأغنيتة الجديدة مصلحتك، و يمكنكم مشاهدتها الآن عبر قناة مزيكا علي موقع اليوتيوب و علي شاشة القناة، و هو الفيديو الذي قام بتصويرة خارج مصر، من إخراج ياسر عصام.
أغنية مصلحتك للفنان إيهاب توفيق Ehab Tawfik :
تدور أغنية مصلحتك للفنان إيهاب توفيق، حول العلاقات بين الناس، و التضحية من أجل ناس لا يقدروا هذة التضحية، غيرها من العلاقات الإنسانية و العاطفية، التي جسدها الفنان المصري إيهاب توفيق من خلال أغنيتة الجديدة مصلحتك التي حققت نسب مشاهدة و إستماع كبيرة فور عرضها .
و بعد عرض أغنية مصلحتك للفنان إيهاب توفيق، طالبه جمهوره بتقديم الجديد دائما، حيث أنهم عبروا عن رغبتهم في أن يقوم الفنان إيهاب توفيق بتقديم ألبومات كاملة، و طالبوه بعدم الاختفاء مرة ثانية من الوسط الغنائي بسبب تاريخه الكبير، و أغانية الكثيرة الرائعة التي مازالت موجودة حتي الآن رغم إطلاقها من سنين.
كلمات أغنية مصلحتك – إيهاب توفيق :
نقدم لكم اليوم كلمات أغنية مصلحتك للفنان المصري إيهاب توفيق، مكتوبه و كاملة و ذلك بعد إطلاقها منذ عدة أيام.
و أغنية مصلحتك من كلمات : رضا المصري، و ألحان : أحمد الزناتي، و توزيع :أحمد الزناتي.
ناس تبيع مصلحتك كده علشانهم
وانت ولا على بالهم ولا فكروا فيك
وناس وجودك فرصة بالنسبه لهم
وانت كل آمالهم وبيفرحوا بيك
نَأْسَ تُبِيع مُصَلِّحتكِ كَدَّهُ علشانهم
وَأَنْتَ وَلا عَلِيّ بالهُم وَلا فَكَرُّوا فِيكَ
وَناس وُجُودكَ فُرْصَة بِالنِسْبَة بِالنِسْبَة لَهُم
وَأَنْتَ كُلّ آمالهُم وبيفرحوا بِيك
زعلان من ايه كان قلبك فين من نظرة عين
سلمت ودبت وحبيتهم
ما انت اللى هويت فى الهوا عليت
اخرتها شالوك من حساباتهم
لو عايشين ليك كانوا فكروا فيك
واتعلقوا بيك ولا يوم باعوادول ناس دايبين فى الغدر سنين
يعنى ماطلعوش على نياتهم
ابعد ترتاح مش ناقصة جراح
نادى ع الأفراح الدنيا براح واهي ضحكالك
دول هما يومين والعين بالعين
واللى هينساك شيلوا من بالك
تعتب على مين شوف ناس تانيين
مانت اللى رميت قلبك ليهم اخرتها سابوك
وياريت رحموك ومحدش سألك عن حالك
في نَأْسَ تُبِيع مُصَلِّحتكِ كَدَّهُ علشانهم
وَأَنْتَ وَلا عَلِيّ بالهُم وَلا فَكَرُّوا فِيكَ
وَناس وُجُودكَ فُرْصَة بِالنِسْبَة بِالنِسْبَة لَهُم
وَأَنْتَ كُلّ آمالهُم وبيفرحوا بِيك
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