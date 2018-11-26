كلمات أغنية مستفز للفنانة هند البلوشي نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيث جاءت أغنية الممثلة الكويتية “مستفز” كأولى التجارب الفنية الغنائية للممثلة هند، وقد حققت الأغنية نجاح كبير، وم تداولها بصورة ملحوظة من قبل متابعي الأغنية ومتابعي ومعجبي الفنانة الكويتية، هذا ويذكر أن الفنانة هند قد قامت بنشر الأغنية عقب طلاقها ن زوجها، على برنامج التواصل الاجتماعي “انستجرام” وخمن معجبيها ومتابعيها أن الفنانة تقصد زوجها بكلمات الأغنية.

وعلى ساحة المغنيين الخليجيين العريقة، فكانت أغنية مستفز للفنانة هند أقرب إلى الاستعراض منها إلى الغناء، حيث تعتبر خامة صوتها ضعيفة بالمقارنة بالخامات المتوفرة على الساحة الخليجية، وبالتالي لم تنل الأغنية إعجاب الكثرين من عشاق الأغنيات الخليجية، هذا وقد تسببت الأغنية في إحداث جدل كبير وكذلك قوبلت من الجمهور والمتابعين بالكثير من الانتقادات.

ونقدم لكم من خلال موقعنا، موقع نجوم مصرية كلمات أغنية مستفز والتي طرحتها الفنانة الخليية هند منذ فترة، والتي لاقت انتقادات كبيرة وكذلك قوبلت بالنقد من قبل المعجبين.

كلمات أغنية مستفز

كلمات أغنيةمستفز سنقدمها لكم كاملة، كما سنقدم لكم من خلال التحديثات المستمرة لهذا المقال تقارير الانتقادات التي تم توجيهها لهذه الأغنية من قبل الناقدين وكذلك المعجبين، وكل ما تريد معرفته عن الفنانة هند، والتصريحات التي نشرها المعجبين بخصوص الأغنية وكذلك رأيهم في آداء الممثل وصوتها، تابعونا.

أنا عطيتك حب واهتمام.. شوق وغرام وانت غايب عني ولاهي إذا شايف نفسك بريء.. عاشق جريء يلا واجه لا تصد قافي مستفز قوم فز.. حط عينك بعيني ما أبي تبتدي.. حرب بينك وبيني مستفز قوم فز.. حط عينك بعيني ما أبي تبتدي.. حرب بينك وبيني أنا عطيتك حب واهتمام.. شوق وغرام وانت غايب عني ولاهي ترا كلها موعد غرام.. وشوية كلام تبري فيه شذبتك عالماشي ما في داعي تلف وتدور.. وتعيش دور ما هو دورك في الحياة وتصدقه مستفز لا تمثل.. ترى ماني سهلة لا تعزز كلمة مني.. تنهي القصة كلها مستفز لا تمثل.. ترى ماني سهلة لا تعزز كلمة مني.. تنهي القصة كلها أنا عطيتك حب واهتمام.. شوق وغرام وانت غايب عني ولاهي لو تبيها تحدي تعال.. عندك مجال تطلع اللي بقلبه فافي ترى الدنيا تلف وتدور.. بسك غرور لا تسوي نفسك عني ساهي مستفز ما تحس.. شايف نفسك عالفاضي كنت أحبها تفاصيلي.. وكنت يعني في الماضي مستفز ما تحس.. شايف نفسك عالفاضي كنت أحبها تفاصيلي.. وكنت يعني في الماضي أنا عطيتك حب واهتمام.. شوق وغرام وانت غايب عني ولاهي لو تبيها تحدي تعال.. عندك مجال تطلع اللي بقلبه فافي ترى الدنيا تلف وتدور.. بسك غرور لا تسوي نفسك عني ساهي مستفز ما تحس.. شايف نفسك عالفاضي كنت أحبها تفاصيلي.. وكنت يعني في الماضي أنا عطيتك حب واهتمام.. شوق وغرام

وقد أعلن زوج هند البلوشي مشاري العوضي عن طلاقه من زوجته، وأن هذا الطلاق قد تم منذ عامين، إلا أنهما تكتما على الخبر، بعدها قامت هند بعرض كيب “مستفز”، والتي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب.

كلمات أغنية ناقصك شئ للمطرب ماجد المهندس نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث نجحت تلك الأغنية في الانتشار خلال الفترة الأخيرة وتعتبر من أوائل الأغنيات في محركات البحث، وكذلك كلمات أغنية كيكي مترجمة إلى العربية والتي نجحت في أن تكون ترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة، وكذلك قلدها الكثير من المشاهير ورفعوا الفيديوهات على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.