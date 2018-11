كلمات أغنية كيكي مترجمة إلى العربية نقدمها لكم من خلال موقعنا، موقع نجوم مصرية، حيث انتشرت خلال الفترة الأغنية أغنية كيكي على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك وتويتر وانستجرام” وغيره من المواقع الشهيرة، هذا وقام العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة فيديوهات خاصة بهم وهم يؤدوا رقصة بجوار السيارة أثناء سيرها ببطئ، واختلفت ردود أفعال المتابعين ما بين المعجب بذلك والمستهزئ.

هذا واستخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي كذلك هذه الأغنية في صناعة بوسترات كوميدية، وظلت الأغنية حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة وحتى الآن، وسنقوم اليوم من خلال هذا المقال بتقديم كلمات أغنية كيكي مترجمة إلى العربية، وذلك بعد أن أصبحت الأغنية حديث الجميع ودارت حولها محركات البحث بصورة كبيرة، كما ويوجد عدد كبير من المتابعين ممن يبحثون عن ترجمة لكلمات الأغنية.

سنوفر لكم في بادئ الأمر كلمات الأغنية كما هي باللغة الانجليزية، ومن ثم سنقوم بتوفير الترجمة بعدها مباشرة، حتى يتسنى لكم فهم كلمات الأغنية، ولم هي مرتبطة بتلك الرقصة، وكيف تتماشى كلمات الأغنية مع حركات الرقصة التي اشتهرت كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك، وقام بآدائها الكثير من المشاهير ونشروها على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

Kiki, do you love me? Are you riding?

كيكي(اول حبيبه لدريك)، هل تحبينني؟ هل ستركبين معي؟

Say you’ll never ever leave from beside me

انت قلتي انك لن تذهبي من جانبي ابداً

‘Cause I want ya, and I need ya

لأنني اريدك، و احتاجك

And I’m down for you always

وأنا في الاسفل دائماً من اجلك

KB, do you love me? Are you riding?

كي بي، هل تحبينني؟ هل ستركبين معي؟

Say you’ll never ever leave from beside me

انت قلتي انك لن تذهبي من جانبي ابداً

‘Cause I want ya, and I need ya

لأنني اريدك، و احتاجك

And I’m down for you always

وأنا في الاسفل دائماً من اجلك

Look the new me is really still the real me

انظري فشخصيتي الجديده هي حقاً شخصيتي الحقيقيه

I swear you gotta feel me before they try and kill me

اقسم انك ستشعرين بي قبل ان يحاولو قتلي

They gotta make some choices they runnin’ out of options

هم وضعو بعض الخيارات حتى تنفذ الخيارات

‘Cause I’ve been goin’ off and they don’t know when it’s stoppin’

لأنني ذاهب ولا اعلم متى سأتوقف

And when you get to toppin’, I see that you’ve been learnin’

و عندما تنصدمين، ارى انك تتعلمين

And when I take you shoppin’, you spend it like you earned it

و عندما اخذك لتتسوق، تنفقين اموالي و كأنها لك

And when you popped off on your ex he deserved it

و عندما ضربتي حبيبك السابق هو يستحق ذلك

I thought you were the one from the jump that confirmed it

اعتقدت انك الوحيده اللتي قفزت لتؤكد لي ذلك