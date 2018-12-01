كلمات أغنية كل حياتي لعمرو دياب 2018

كلمات اغنية كل حياتي، نالت الأغنية إعجاب الكثيرين من محبي الهضبة عمرو دياب وأصبحوا يبحثون بشكل دائما عن كلمات أغنية كل حياتي، والأغنية من ألبوم كل حياتي لعمرو دياب الذي صدر هذا العام، وحقق الألبوم نجاحا كبيراً وخاصة على يوتيوب وحققت أغنية كل حياتي على اليوتيوب 13 مليون مشاهدة على القناة الرسمية للهضبة عمرو دياب منذ تم طرحها في 14 أغسطس الماضي، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ ومن إنتاج ناي.

وحقق اغنية “هدد” من ألبوم كل حياتي نسبة مشاهدة اقتربت من 33 مليون مشاهدة في أقل من أربع أشهر واستمر الترند رقم 1 على اليوتيوب لمدة أسبوعين متتاليين منذ إصدارها، كما حققت اغنية “ده لو اتساب” نجاحاً كبيراً هي الأخري حيث تخطت نسبة مشاهدتها 20 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لعمرو دياب على “يوتيوب” وهي من أولى الأغاني التي طرحها الهضبة من ألبومه كل حياتي، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامه الهندي.

ونالت أغنية “يتعلموا” نسبة مشاهدة عالية هي الأخري حيث حققت نسبة مشاهدة اقتربت من 23 مليون مشاهدة على القناة الرسمية للهضبة على “يوتيوب”، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامه الهندي.

أغاني ألبوم كل حياتي:

يضم ألبوم كل حياتي للهضبة 13 أغنية وهم:

باين حبيت. ياهناة. قالك ندم. ملاك الحسن. انت مغرور. كنت في بالي. يا ساحر باين حبيت – مع مارشميلو. يتعلموا. هدد. كل حياتي. تعالي. ده لو اتساب.

يا كل حياتى، وآمالى، ويا أجمل سنين فاتت،

وحبى وكل أشواقى، وكل لحظة معاك كانت

أنا منك، وكلى ليك حياتى ليك، ورهن إيديك ب

شوف العمر فيك أنت، وأشوف الدنيا دى فى عينيك

تصحى فيا أنا الإحساس على جناح الخيال أطير،

وأشوفك أنت كل الناس، ومن نفسى عليك أغير

بتسرق كل أوقاتى، وتشغل ياما تفكيرى،

وخلتنى أعيش الحب فى دنيا ما عاشها يوم غيرى

بشوف العمر فيك أنت، وأشوف الدنيا دى فى عينيك

فى دنيا حبك الحلوة تنادينى، وتهمس همس،

ونكتب للفرح غنوة، ونغزلها بخيوط الشمس

أنا وأنت لوحدينا نعيش أجمل فصول العمر،

وكل الدنيا حوالينا تعوضنا سنين الصبر

تصحى فيا أنا الإحساس على جناح الخيال أطير،

وأشوفك أنت كل الناس، ومن نفسى عليك أغير

بتسرق كل أوقاتى، وتشغل ياما تفكيرى،

وخلتنى أعيش الحب فى دنيا ما عاشها يوم غيرى

بشوف العمر فيك أنت، وأشوف الدنيا دى فى عينيك

تصحى فيا أنا الإحساس على جناح الخيال أطير،

وأشوفك أنت كل الناس، ومن نفسى عليك أغير

بتسرق كل أوقاتى، وتشغل ياما تفكيرى،

وخلتنى أعيش الحب فى دنيا ما عاشها يوم غيرى

أشوف العمر فيك أنت، وأشوف الدنيا دى فى عينيك.

فيديو اغنية كل حياتي لعمرو دياب:

نقلنا لكم متابعي نجوم مصرية كلمات اغنية كل حياتي لعمرو دياب 2018.