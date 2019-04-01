كلمات أغنية قالك ندم لعمرو دياب .. من أغاني ألبوم كل حياتي

كلمات أغنية قالك ندم لعمرو دياب، أصبحت من الأغاني التي يبحث عنها العديد من الشباب بعد أن غناها الفنان عمرو دياب في حفل مهرجان الجونه السينمائي، بعد أن طالبه العديد من الفنانيين المتواجدين بالمهرجان بغنا أغنية قالك ندم، فقدم عمرو جزء منها فقط، قائلا: “الأغنية ستقلب الدنيا وأتوقع لها نجاح كبير عند طرحها”، ويبحث العديد من محبي الهضبة عن كلمات أغناني ألبوم عمرو دياب الجديد كل حياتي، ومنها يبحثون عن كلمات أغنية قالك ندم، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام خلال السطور القادمة، كلمات أغنية قالك ندم للفنان عمرو دياب ضمن أغني ألبومه الجديد لعام 2018 كل حياتي.

كلمات أغنية قالك ندم:

قالك نِدم ..عيب الكلام دة خلاص قِدم . دة أنا اللي قولتة على يوم بعادنا لو جة في خيالك تتصدم . مثّل يا طيب ولوم في طبعي وأغلط وعيّب ملكش عندي غير كلمة واحدة بس أقولها إزاي دي طيب . قالك بَعدني ..قول كان في توهة دة وهم خدني . غمالي قلبي وضحك عليا ..ولما عقلي فتّح نجدني . نفسك ضامنها خلاص دي حاجة بينك وبينها . الدنيا عندك أغلط وجرّب وأي حسبة خرّجني منها . آل إية راجع ندمان ..وفاكرني زي زمان . آل بعد ما عاش حياتة بيقولي كان ياما كان .

اقرأ أيضــا..

أغنية قالك ندم لعمرو دياب:

أغنية قالك ندم ضمن أغني ألبوم عمرو دياب الجديد كل حياتي، الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب، وتوزيع نادر حمدى